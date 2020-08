První v domácím prostředí. V hale Dašická přivítali krajského rivala. Kvůli bezpečnosti v souvislosti s koronavirem se hrálo bez diváků. Po rozdílných poločasech Beksa stejně jako v Nymburce a Kolíně padla. Naopak Svitavy zaznamenaly druhou výhru ze tří pokusů, když před tímto utkáním zdolaly Olomoucko a prohrály s USK Praha.

BK JIP Pardubice – Dekstone Tuři Svitavy 87:94 (21:15, 43:32, 63:63)

Body: Vyoral 25, Slanina 13, Švrdlík 11, Merreš 10, Kalný 9, Heřman 5, Svojanovský, Potoček a Hřebík po 4, Svoboda 2 – Bujnoch 21, Slezák 19, Novák 15, Marko 11, M. Welsch, Dragoun a M. Sehnal po 8, Křivánek 4. Rozhodčí: Vyklický, Baudyš, Hartig. Fauly: 23:25. Pět chyb: Dragoun (S). Trestné hody: 32/26 – 26/16. Trojky: 5:8. Doskoky: 32:34. Bez diváků.

Do utkání lépe vstoupili hosté, kteří se ujali vedení 2:5. Beksa se dotáhla a vyrovnanou první čtvrtinu převážila na svojí stranu. V jejím samotném závěru se zaskvěl trojkou s klaksonem slovenský reprezentant Jakub Merreš. A stála za to, protože padlo z hloubi obranné poloviny. Druhý kvartál se zpočátku proměnil na souboj obran. Domácí si trpělivou hrou vynutili čtrnáctibodové vedení. Také do druhého poločasu vkročili koncentrovaněji Tuři. A také oni byli trpěliví. Nabrané manko smazali a minutu a půl před koncem třetí epizody se vrátili do plusu. Pardubičtí dlouháni ještě stačili před poslední desetiminutovkou srovnat. V ní přebraly otěže Svitavy a po pěti odehraných minutách vedly o šest bodů (80:74). Domácí už nezareagovali a tak Kameníci mohli svůj náskok navýšit a dovést zápas k vítěznému konci.

Pro zajímavost - Svitavy zvítězily v Pardubicích poprvé od návratu do nejvyšší soutěže. Alespoň v přípravě. Pardubičtí příznivci, hráči i vedení tak musí doufat, že v ostrém střetu se jim to už nepodaří…