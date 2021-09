Po výměně stran domácí navyšovali skóre, ale protivníka ne a ne zlomit. Obři ze země Alp se znovu přitáhli na jediný bod. Jako přes kopírák se Pardubice vzdálily a hosté dotáhli. Stalo se tak ve čtvrté minutě posledního dílu. Potom pohrdli jít ze samostatného úniku do vedení a český zástupce si už vítězství vzít nenechal. Obhájce se ale na úvod pořádně zapotil.

Nezvyk na multifunkční halu se v úvodní čtvrtině projevil. Rakouský tým se pohyboval jako doma a po čtyřech minutách vedl 12:4. Domácí se přitáhli na rozdíl jediného bodu až v jejím závěru. Zkraje druhé čísti šli sice do vedení, ovšem plusový stav měl pro ně jepičí život. Opakovala se totiž situace z úvodní pětiminutovky. Wels se soupeři znovu vzdálil na rozdíl sedmi bodů. Tentokrát ale Beksa zabrala podstatně dřív a manko smazala do dvou minut. V tlaku pokračovala a v samotném konci první půle si vypracovala nejvyšší, pěti bodové vedení.

