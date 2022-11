Pardubičtí dlouháni zahájili sebevědomě. Na úvod si vypracovali sedmibodový náskok a v plusu se udržovali až do stavu 25:24. Klíčový atak soupeře se udál na přelomu obou poločasů. Beksa se propadla z 36:34 na 36:45. Domácí už pak Brňany naháněli marně. Pokaždé, když se k nim bodově přiblížili, okamžitě odpověděli košem. Definitivní křížek udělal nad Beksou úsek mezi 34. a 36. minutou, kdy její protivník zaznamenal šest bodů v kuse a vypracovalo si poprvé v utkání dvouciferný náskok (58:68). A přesně desetibodový rozdíl si pohlídalo až do závěrečného klaksonu.

Dino Repeša (trenér BK KVIS Pardubice): „Hosté měli víc koncentrace i energie, fyzicky vypadali lépe než my. Odpovědnost v obraně 1 na 1 a na doskoku byla u nás velmi špatná, takhle nemůžeme vyhrát zápas proti takto silným týmům, jako je Brno. Pro nás to byl střelecky nejhorší zápas v sezoně, navíc oni lépe kontrolovali doskok.”

Kamil Švrdlík (kapitán BK KVIS Pardubice): „Těžko se mi to hodnotí. Bylo to takové upracované, byl to boj - což jsme věděli. Od nás mi chybí nějaký jednoduchý koš, což zmiňuji už poněkolikáté. Vyhrát doma na 65 nastřílených bodů je těžké… Obrana nebyla úplně špatná, i když tam samozřejmě byly nějaké špatné věci, na které se podíváme, ale na útočné polovině hřiště nám chyběla lehkost.”

Lubomír Růžička (trenér Basket Brno): „Po prvních 5 minutách jsme začali bránit a za zbylých 35 minut jsme dostali tuším 54 bodů, což je super. Myslím, že domácí neměli střeleckou pohodu, ale my jsme za to docela dost mohli. Jsem strašně rád za vítězství, za to, že se nám sice moc nevyprazdňuje marodka, ale vrátil se náš lídr Viktor Půlpán. Postupem času nám v zápase rostlo sebevědomí a víra v to, že můžeme vyhrát. Tahle výhra nám dodá dobrou pohodu a klid na příštích 12 dní, protože i tak máme spoustu potenciálu, který jsme doteď nevyužívali.”

Kameron Chatman (hráč Basket Brno): „Jsem nadšený a hrozně rád za výhru, i za náš tým. Začátek nebyl úplně podle našich představ, ale nevzdali jsme se, bojovali jsme dál. O přestávce nám trenér řekl, že když máme momentum z druhé čtvrtiny, nesmíme ho zahodit, že rozhodující bude vstup do třetí čtvrtiny, který se nám povedl. Za to jsme moc rádi, protože výhra venku se počítá dvojnásob. Zápas nám vyhrála obrana a doskok.”