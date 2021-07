V uplynulé sezoně 2020/2021 odehrál v nymburském dresu celkem 21 ligových utkání s průměrem 3,8 bodu (za 13:12 minuty), dalších 5 zápasů přidal v Lize mistrů (průměr 2,2 bodu za 11,3 minuty).

Pardubický klub podepsal s Petrem Šafarčíkem jednoletý kontrakt.

Vyjádření sportovního ředitele Radka Nečase:

“O Petra jsme měli zájem již v minulosti, a proto jsme velice rádi, že jsme tentokrát našli společnou řeč a Petr nás pro nadcházející sezonu posílí. Jedná se o zkušeného hráče, který je v útoku nebezpečný jak při střelbě z delší vzdálenosti, tak při kombinaci pick-and-roll, kdy dokáže skvěle číst hru a nacházet volné spoluhráče, nebo sám zakončovat. Od prvního okamžiku našich jednání bylo zřejmé, jak moc je namotivovaný a hladový dostat se zpět na palubovku a ukázat své kvality, které i vlivem zranění v minulé sezoně prokázat nemohl. Přejeme Petrovi v našem klubu pevné zdraví a hodně úspěchů. Co se týče hráčského kádru pro nadcházející sezonu, v současnosti ještě intenzivně řešíme příchod jednoho nového hráče na pozici pivota, poté bude kádr uzavřen.”

Vyjádření hráče Petra Šafarčíka:

“S Pardubicemi jsem byl po mém konci v Nymburku v téměř okamžitém kontaktu a bylo vidět, že jak vedení klubu, tak trenéři o mě opravdu stojí, což je pro mě hodně důležité. Navíc se mi líbí ambice klubu pro nadcházející období. Myslím si, že kádr je složený velice dobře a pod vedením trenérského týmu můžeme pomýšlet hodně vysoko. Osobně si od nového angažmá slibuji větší herní vytížení než v minulé sezoně. Nemůžu se dočkat, až budu moct zase naplno ukázat, co ve mně je, protože jsem si prošel nelehkou sezonou plnou zranění. Teď už jsem stoprocentně zdráv a připraven odevzdat každý den své maximum. Co se týče Pardubic, celou svoji kariéru je vnímám jako klub na vysoké, profesionální úrovni, s výborným zázemím a ambicemi prát se o medaile. A také se skvělou fanouškovskou základnou! Pardubice vždycky před sezonou působí jako klub, který to myslí vážně a bude chtít dojít co nejdál, a to se ani v nadcházející sezoně měnit nebude!