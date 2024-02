Doma raději nehrát. Tohle tvrzení platí pro vzájemné střety mezi Pardubicemi a Opavou. Ani na třetí pokus se hostitelům nepodařilo vyhrát před vlastními diváky. Úřadující český mistr měl po většinu zápasu hru ve své moci. Beksa si zavařila v první čtvrtině, kdy si nechala soupeře uniknout. Ztrátu sice vyretušovala a dokonce se v závěrečném dějství ujala šestibodového vedení. Závěr ale zvládli lépe Slezané.

Pardubičtí basketbalisté zůstali ve střeleckých dostizích s Opavou o koš vzadu. o koš | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL – skupina A1: 3. kolo BK KVIS Pardubice – BK Opava 96:98 (18:30, 37:45, 63:65). Body: Vyoral 20, Potoček 19, Chatman 14, Burda 13, Škifić 12, Marshall 8, Lukeš a Švrdlík po 5 – Jurečka 18, Gniadek, Puršl a Švandrlík po 13, Farský 12, Mokráň 10, Slavík 9, Kouřil a Pecháček po 4, Pavelek 2. Rozhodčí: Blahout, Kec, Dombrovský. Fauly: 22:21. Pět osobních chyb: Vyoral – Gniadek. Trestné hody: 21/19 – 30/19. Trojky: 17:15. Doskoky: 39:33. Diváci: 629.

Jako první se sice trefili domácí, ale pak museli přihlížet osmibodové šňůře svého protivníka. Vzniklé manko rychle smazali, aby Opavě dovolili její nejlepší pasáž v celém zápase. Ve druhé polovině úvodní čtvrtiny zcela na palubovce dominovala a po úseku 17:6 si vypracovala dvanáctibodový náskok. Beksa správně pochopila, že jí soupeř vyzval k velké stíhací jízdě. Tu pardubičtí čahouni zahájili hned na začátku druhého kvartálu. Ztrátu stáhli na polovinu. Ještě jednou se Slezané vzdálili téměř dvojciferně, ale závěr první půle patřil hostitelům. I když ne ten samotný, protože stav 37:40 jim utekl na poločasových 37:45.

Po změně stran pláchl úřadující mistr na deset bodů, domácí ubrali o pět. O několik minut se situace zcela zopakovala. Ve třetí epoše už si Pardubice dávaly větší pozor, protože čas plynul a vyšší nabraná sekera se jim mohla stát osudnou. Stal se opak. Posledním košem tohoto hracího období snížily na přijatelných 63:65. Závěrečná desetiminutovka se proměnila v pravou bitvu o každý centimetr kurtu a také ve střelecké dostihy. Po opavském vedení o pět bodů se dvakrát v řadě trefili domácí a vyrovnali na 68:68. Záhy se Beksa po ukrutně dlouhé době dostala do plusu. Hosté kontrovali čtyřmi body v kuse, ovšem pak si vzali slovo Východočeši. Ze stavu 71:74 vytvořili 80:74. Role se prohodily a stopaře zastávali Slezané. Rovněž oni, nejenže škrtance na svých plánech vygumovali, ale také se vrátili do kladných čísel. Koncovka patřila zcela jim. Od stavu 88:88 zaznamenali šest bodů v řadě, čímž definitivně zlomili odpor sedmého týmu tabulky. V posledních vteřinách dělala Beska psí kusy, ovšem smolné prohře už nezabránila.

Pardubický tým popravily ztráty. Dopustil se čtrnácti kiksů, zatímco soupeř jen čtyř. Nic mu tak nebylo platné, že Opavu přeskákali a trochu překvapivě i přetrojkoval.

Vanja Miljković (trenér domácích):

"Do zápasu jsme nevstoupili dobře, vlastně celý první poločas nebyl podle našich představ. Hodně důležité bylo, že o přestávce jsme našli nějakou extra energii a vrátili jsme se zpátky do zápasu. Bohužel, obrana, jakou jsme dnes předvedli, nebyla dobrá. Hodně jsme hráli zónu, což s sebou neslo i to, že soupeřovi hráči byli často volní a výborně stříleli za 3 body I my jsme ale dobře stříleli z dálky, což je to pozitivní, co si můžeme vzít z dnešního utkání. V závěru jsme měli šanci na vítězství, proto jsme zklamaní, že to nedopadlo."

Tomáš Vyoral (hráč domácích):

"Musíme být zklamaní. Nevyšel nám vstup do zápasu a konec utkání, kdy jsme nebyli schopni soupeře jedenkrát zastavit. V útoku nám to šlo líp než v posledním zápase s Brnem, to je pozitivní, ale v obraně to bylo špatné, protože když doma dostaneme 98 bodů, s tím nejde vyhrávat."

Kryštof Vlček (asistent trenéra hostů):

"Nám se poměrně povedl vstup, dali jsme v první čtvrtině 30 bodů. Radovan Kouřil to výborně rozdával, za první poločas měl 10 asistencí, což bylo úžasné číslo. My jsme v první čtvrtině vytočili 10 lidí a všichni dali koš, což znamenalo z týmového pohledu velmi dobře rozběhlé utkání. Ve čtvrté čtvrtině šly Pardubice přes nás, vedly dokonce o 6 bodů. Nás hodně podrželi Jan Švandrlík s Martinem Gniadkem, kteří dali důležité body. Poslední čtvrtina byla divácky velmi hezká a atraktivní. Dohromady v ní padlo asi 14 trojek a na obou stranách přes 30 bodů. Možná se víc bavili naši fanoušci u TVCOMu než domácí diváci, kteří byli v pardubické hale (úsměv)."

Šimon Puršl (hráč hostů):

"Pro nás trochu těžší zápas z toho pohledu, že jsme doma prohráli s Děčínem. Nebyli jsme na tom mentálně úplně nejlíp, ta prohra nám byla hodně líto. Museli jsme se na dnešní zápas nastavit trochu jinak. Ze začátku to vypadalo dobře, řekl bych, že jsme hráli v pohodě, trefili jsme nějaké střely. Do pardubické zóny jsme to pak bohužel trochu neuměli, i v obraně jsme trochu zaostali a Pardubice se začaly vracet. V poslední čtvrtině jsme prohrávali až o 6 bodů, ale jsem rád, že jsme ukázali charakter a dokázali vybojovat výhru."