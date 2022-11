Hosté vstoupili do utkání silně koncentrováni, neboť Gornicza je brána jako druhý favorit této skupiny. Kromě závěrečné čtvrtiny si vždy vypracovali dvojciferný náskok. Domácí dlouháni se nevzdávali a ve všech případech se přitáhli do těsného kontaktu. Nicméně do plusu je soupeř pustit nehodlal. Výjimkou, která potvrzuje pravidlo se stal přelom třetího a závěrečného kvartálu. Polský tým přeskočil Besku. Ale nejvíce jen o tři body. Pardubičtí znovu nabrali vítr do plachet a v poslední desetiminutovce protivníka rozebrali. Na obou polovinách hřiště.

Dino Repeša, pardubický trenér

„Byl to náš nejlepší zápas od začátku sezony. Dabrowa Gornicza je velmi silný tým, který hraje velice kvalitní polskou ligu. Soupeře jsme naprosto respektovali, ale dobře jsme se připravili a zaslouženě zvítězili. Důležité bylo, že jsme byli po celých čtyřicet minut mentálně v zápase. Od začátku do konce jsme se soustředili, řekl bych, že jsme utkání celou dobu kontrolovali. Měli jsme tři čtyři špatné minuty na přelomu první a druhé čtvrtiny, stejně tak dvě tři minuty na konci třetí a na začátku čtvrté čtvrtiny. Ale rychle jsme se vrátili ke hře, jakou jsme hráli od začátku. Myslím, že je to skvělý výsledek pro náš tým, pro náš klub, i pro fanoušky. Hrát proti tak silnému týmu a vyhrát na jeho hřišti…