Další střet je tu. Rivalské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi ponese číslovku čtyři. Že je to mýlka? Kdepak. Prestižní duel už mají v letošní sezoně za sebou hokejisté, fotbalisté či hokejbalisté. Jen pro zajímavost. Skóre je zatím překvapivě jednoznačné – 3:0 pro Hradec! Nyní přichází na řadu basketbal. A kromě hokeje se všechny zápasy hrály(jí) ve městě pod Bílou věží.

KOOPERATIVA NBL

Dnes 18.00: Kingspan Královští sokoli Hradec Králové (O výher a 4 prohry) – BK JIP Pardubice (2 výhry a 2 prohry).

Zaměřeno na doskok

Královští sokoli vyzvou v třebešské hale Beksu, která je bez nadsázky velkým favoritem.

„Těšíme se. Čekáme hodně diváků a parádní atmosféru. K soupeři chováme velký respekt. Pomaličku se ale lepšíme, takže Pardubice chceme co nejvíce potrápit. Nejlépe je porazit,“ usmívá se hradecký kouč Lubomír Peterka.

Sokoli stále čekají na vítězství. „Potřebovali bychom ho jako sůl,“ přiznává.

Co vymyslí na Beksu? „Kromě Nymburka můžeme trápit každého. Soupeř naposledy prohrál s Olomouckem o dvacet bodů. Podobně jako my. Hodně se musíme soustředit na doskok a nenechat snadno skórovat jejich klíčové střelce. Ač si nechali jen jednoho cizince, mají pořád velkou sílu. Hlavně ve zkušenostech Švrdlíka, Kohouta, Nečase či Vyorala. Mají to dobře nakombinované, ale víme i o slabinách.“

Ztráty? Vládci ligy!

Z historického hlediska i kvality kádrů by nemělo být o vítězství pochyb. I basketbalový míč je však kulatý.

„Soupeř spoléhá na zahraniční hráče Sedmáka, Stamenkoviče, Lošonského a Tresače, z českých hráčů k nim lze přiřadit Ondru Peterku a mladé Heinzla s Pekárkem. Ve hře hodně těží ze spolupráce mezi Stamenkovičem a Sedmákem, kdy hrozí zpod koše i z perimetru,“ postřehl pardubický asistent Adam Konvalinka.

Jeho svěřence čekal vcelku klidný týden. Klidný v tom ohledu, že v evropském poháru Alpe Adria Cup měl volno. Nicméně pohodu si hráči neužili. Dostávali zabrat za zpackané domácí utkání s Olomouckem.

„V Hradci potřebujeme odčinit nepovedený výkon proti Olomoucku, kdy se nám toho popravdě moc nepovedlo. Důležité bude především eliminovat ztráty míče. V tomto ukazateli bohužel vládneme lize. Týden přípravy nám umožnil dobře potrénovat. Věříme, že se vrátíme ke stylu, který chceme předvádět. A to nehledě na soupeře, který proti nám stojí,“ podotkl Konvalinka.

Na Tury čeká těžká zkouška

Svitavští Tuři zamíří v pátém kole do Prostějova, kde je v sobotu (18:00) čeká měření sil s domácím Olomouckem. Což je tým pasovaný na jednoho z adeptů na finále. Svěřenci kouče Lukáše Pivody mají před sebou skutečně ostrou prověrku.