Basketbalista Petr Heřman se rozhodl v 27 letech ukončit svoji aktivní hráčskou kariéru. Přeloučský rodák a odchovanec tamního basketbalového klubu, jenž již v mládežnických kategoriích oblékal převážně pardubický dres, učinil toto zásadní rozhodnutí kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům, které jej bohužel provázely i po většinu uplynulé sezony.

Petr Heřman | Foto: Archiv

Svoji premiéru v nejvyšší mužské soutěži si 208 cm vysoký pivot odbyl v 17 letech: v sezoně 2010/2011 naskočil v NBL do pěti zápasů. Jeho další kroky vedly do španělské Canarias Basketball Academy, odkud zamířil na Loyola Marymount University (NCAA), kde strávil pět let, načež se vrátil do Pardubic. S pardubickým klubem podepsal tříletý kontrakt, přičemž v první sezoně působil v týmu Basket Brno a uplynulý ročník odehrál v Bekse: v 29 zápasech sezony 2020/2021 zaznamenával průměrně 5 bodů a 4 doskoky. Jeho finální kariérní bilance v Kooperativa NBL činí 47 zápasů a 271 bodů.