Takhle blízko k prohře před vlastními diváky nebyli. Ještě půl minuty před koncem prohrávali 72:73. Jenže zdá se, že letos jsou na koncovky specialisté.

„Samozřejmě jsem velmi šťastný, že jsme vyhráli. Měli jsme skvělý start do zápasu, ale Svitavy se rychle dostaly do vedení, které si držely až do konce prvního poločasu. Hosté v něm byli lepším týmem, ale po přestávce už neskórovali tak snadno. To nám umožnilo vrátit se do utkání. V poslední čtvrtině bych řekl, že jsme byli o fous lepší, ale celkově šlo o nesmírně vyrovnaný zápas. Stejně jako předchozí domácí zápas s Ústím byl i tento dramatický. Pro naše fanoušky asi i stresující, ale jsme rádi, že jsme to zvládli,“ konstatoval potěšeně pardubický kouč Ken Scalabroni.

Jeho nezářivější hráč se jmenuje Tomáš Vyoral. Šestadvaceti body si upevnil pozici nejlepšího střelce Beksy.

„Měli jsme víc štěstí. Nevyhrál lepší tým, ale šťastnější. Když jsme patnáct minut před koncem prohrávali o osm bodů, pochopili jsme, že takhle asi nevyhrajeme. Začali jsme pořádně bránit, v útoku hrát týmověji a podle toho to pak vypadalo. Na konci nám padly i nějaké šťastné střely a koncovka už byla o taktice,“ tvrdí reprezentační rozehrávač.

Rozhodly maličkosti

Na hostující straně panovalo po závěrečném klaksonu obrovské zklamání. Není divu, taková to nabídnutá šance se už nemusí dlouho opakovat.

„Zápas se mi hodnotí těžce. Nezačali jsme dobře. Pardubice vyvinuly výborný tlak na naše hráče s míčem. My jsme lacině poztráceli strašně moc balonů a rychle prohrávali 0:10. V první čtvrtině jsme se z toho naštěstí oklepali a dali 28 bodů, což je výborné číslo. Naopak ve druhé a třetí, nebyla exekuce v našem útoku úplně dobrá. Zejména ve třetí čtvrtině jsme mohli jít přes domácí, ale nepodařilo se nám to. Na konci už rozhodují maličkosti a chyby. My jsme měli chyb a minutých střel více a kvůli tomu Pardubice vyhrály,“ krčí rameny svitavský trenér Lukáš Pivoda.