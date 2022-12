Vůbec poprvé se hrálo v novém formátu, kdy čtyři sedmičlenné celky svedly nejprve boj v semifinále, vítězové pak zamířili do bitvy o celkový triumf. Kdo čekal ryze pohodová utkání plná exhibičních prvků, značně se spletl. Hrálo se ve vysokém tempu, hvězdy na palubovce si však i tak dokázaly najít prostor k pobavení diváků. „Vždycky chceme vyhrát, bereme to naprosto vážně,“ podotkl po úspěšném semifinále opavský člen týmu Jacoboys Radek Farský.

Svou touhu po vítězství dokázal celek složený z hráčů Opavy, USK Praha a Královských sokolů i ve finále, kde si poradil 20:17 s výběrem Pool People, v jehož čele stál brněnský Viktor Půlpán.

Jestli už tyto miniduely zvedaly v některých momentech diváky ze sedadel, při dovednostních soutěžích už jen sledovali dění na hřišti v úžasu. A brněnští basketbalisté ukázali svou extratřídu, když ovládli hned dvě ze tří klání.

Ve střelbě trojek totiž kraloval Richard Bálint, ve smečování pak Milan Tomáš Stráněl. „Náročné to pro mě nějak nebylo, přece jen je to pro mě domácí hala. Možná jsem v tom i měl malou výhodu. Těžší ale bylo střílet ve tmě jen za svitu bodových reflektorů, na to nejsem zvyklý,“ popsal Bálint.

Ještě větší show předvedl jeho brněnský spoluhráč Stráněl. Suverénně ovládl už první kolo smečovací soutěže, ve finále ale ještě pozvedl laťku na vyšší úroveň. Z publika si pozval dva kamarády a zasmečoval ve výskoku přes ně. A hala šílela. „Bylo pro mě velké překvapení, že jsem byl vůbec nominovaný a mohl se ukázat. Chtěl jsem předvést, co ve mně je,“ vyprávěl hráč, který dosud v Národní basketbalové lize zvládl jen sedmnáct minut.

Šampionem ve hře jeden na jednoho se pak stal slovenský reprezentant Jakub Mokráň, který jinak hájí barvy Opavy. Třiadvacetiletý basketbalista byl zároveň vyhlášen i nejužitečnějším hráčem večera.

Show měla i charitativní podtext, končila jí totiž akce Bez faulu, díky které se vybralo přes sto padesát tisíc korun na pomoc postižené Janě Hanové.

Brněnským Utkáním hvězd tak vyvrcholil český basketbalový rok 2022. „Užili jsme si to s klukama hodně, hlavně když jsme hráli v domácí hale před brněnskými diváky, kteří udělali opravdu skvělou atmosféru. Jsem vděčný, že jsem byl vybraný,“ doplnil Bálint.

Utkání hvězd mužské basketbalové ligy NBL v Brně:



Semifinále: Adam's Family - Jacoboys 19:27, Wattbros - Pool People 20:21.

O 3. místo: Adam's Family - Wattbros 28:26.

Finále: Jacoboys - Pool People 20:17.

Nejužitečnější hráč: Jakub Mokráň (Opava).



Vítězové individuálních soutěží:

Trojky: Richard Bálint (Brno).

1x1: Jakub Mokráň (Opava)

Smečování: Milan Tomáš Stráněl (Brno).