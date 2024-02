Po dlouhé pauze vyplněné finálovým turnajem Česko-slovenského poháru a reprezentačními vystoupeními v kvalifikaci EuroBasketu se na scénu vrací Kooperativa NBL. Pardubická Beksa bojuje v nadstavbové skupině A1 o přímý postup do čtvrtfinále play off, „magické“ šesté místo je aktuálně v jejím držení.

BK KVIS Pardubice vs. Sluneta Ústí nad Labem. | Foto: Milan Křiček

Ovšem cesta k naplnění tohoto cíle bude ještě dlouhá. V jakém světle se Pardubičtí ukážou po přestávce, to je hlavní otázkou před soubojem se silnou Slunetou Ústí nad Labem. Ta si z pardubické haly v základní části odvezla vítězství a nic podobného jí domácí basketbalisté nehodlají dovolit znovu.

„Víme, že soupeř spoléhá především na individuální kvalitu svých zahraničních hráčů. O to týmověji musíme hrát my, hlavně na obranné polovině hřiště, kde se budeme snažit soustředit na silné stránky hostů a hrát co nejvíce spolu, abychom jednotlivé situace neřešili jen jeden na jednoho. To samé platí také pro útočnou fázi, kde je třeba co nejlépe sdílet míč,“ uvedl pivot Kamil Švrdlík.

GLOSA: Saty přijede vždy. Největší česká hvězda je vlastencem za všech okolností

„V předchozích dvou týdnech jsme hodně trénovali, snažili se pracovat na detailech a odstraňovat chyby, které jsme dělali v posledních zápasech před pauzou. S určitými věcmi jsem spokojený, na druhou stranu nám kvůli zdravotním problémům chyběli a chybějí někteří hráči, což nás pochopitelně limituje. Utkání, které je před námi, pro nás představuje velkou výzvu. Ústí má ve svém středu pět nesmírně kvalitních Američanů a několik velmi dobrých českých hráčů, takže jsme si plně vědomi toho, o jak náročné utkání půjde. Úspěšný výsledek by nám pomohl v upevnění naší pozice v tabulce. Řekl bych, že to bude hodně o bojovnosti, o tom, abychom hned od začátku nastoupili plně koncentrovaní a odhodlaní udělat maximum pro vítězství,” vyjádřil se před atraktivním utkáním trenér Vanja Miljkovič.

Utkání 5. kola skupiny A1 BK KVIS Pardubice (6. místo, 13-13) – Sluneta Ústí nad Labem (3. místo, 17-8) začíná v hale Dašická ve středu 28. února v 17.30.