„Z našeho týmu jsem byl jediný, kdo měl od začátku o 1 on 1 Challenge zájem, a to ještě než jsem věděl, že se bude hrát o sto tisíc korun pro vítěze. Chtěl jsem do toho jít hlavně proto, že jsem sedm měsíců nehrál zápas a soutěžení mi chybí. Za tuhle příležitost jsem vážně rád,“ přiznává třiadvacetiletý křídelník, který byl do zranění top skórerem Turů a našlapoval ke kariérní sezoně.

„Určitě si nejdu jen tak zahrát, ale budu chtít zvítězit. Pravda ale je, že zápas jsem hrál naposledy v říjnu a sám jsem zvědavý, jak to bude vypadat,“ dodává bývalý úspěšný mládežnický reprezentant, který po měsíc a půl trvající koronapauze už několik týdnů s týmem opět trénuje, nyní již i v hale.

Z pěti soupeřů, jimiž vedle Kurečky jsou i opavský forward Jan Švandrlík, křídlo NH Ostrava Filip Šmíd, brněnský reprezentační novic Radek Farský a letošní lídr Pardubic Tomáš Vyoral, Svoboda favorizuje na vítězství posledního jmenovaného. „V sezoně toho měl z nás šesti nejvíc odehráno a letos odehrál i nejlepší ročník. Kdo ale postoupí dál, to si skoro netroufám odhadovat. Naše základní skupina je ze všech čtyř nejsilnější a prakticky každý může porazit každého a každý má na postup. Věřím ale, že v té trojici budu i já.“

Kooperativa NBL 1ON1 Challenge, skupina Morava 1, hala NH Ostrava, pondělí 18. května, 17:30, TVCOM

Hra jeden na jednoho sice není běžným basketbalovým formátem, ovšem třeba Tuři se jí v běžném tréninkovém procesu věnují často. „Máme na to spoustu cvičení. Teď po návratu k basketbalu na tohle ještě nebyl moc čas, ale člověk to nezapomene. Možná první zápas se budu rozkoukávat, ale věřím, že se do toho vpravím rychle a zapomenu, že jsem byl půl roku mimo,“ přeje si Svoboda.

Toho ve čtvrtečním prvním kole hodně překvapilo, s čím měli hráči největší úspěch. „Původně jsem si říkal, že hlavní bude dostávat se do koše a získávat tak snadné body, ale vypadalo to, že spíš vyhrával ten, kdo se trefoval z trojkového oblouku. Jsem tak strašně zvědavý,“ říká forward před patnácti bitvami do pěti bodů v ostravské hale Tatran.

I proto, že zápas může při rychlých trefách jednoho z hráčů skončit klidně i během půlminuty, nelze podcenit ani málo prověřené a méně známé hráče.

„I proto říkám, že každý může porazit každého. Když někdo trefí těžkou střelu za dva body zpoza oblouku, soupeři se nepodaří skórovat a přijde další těžká trefa za dva, je to za dvacet vteřin 0:4, ani nevíš jak. Nikdo se nesmí podcenit.“

Ve druhém kole možná budou hráči víc taktizovat v obraně. Podle pravidel by na začátku útoku měli stát vně trojkového oblouku, jenže v prvním kole to vždy neplatilo. A z vyjádření aktérů bylo jasné proč – zejména ti rychlostně ne tak vybavení nechtěli za sebou nechávat velkou díru ke snadným únikům do koše.

„Když je soupeř dobrý střelec, je pro obránce výhodnější vysunout se až za trojku, protože posune dál od koše i útočníka, který to má na okamžitou střelu dál. Zase ale pokud má útočník radši nájezdy, je pro obránce výhodnější, když za ním zůstane méně prostoru na obejití. Bude záležet soupeř od soupeře, kdo je spíš střelec, nebo jestli je rychlejší než já,“ přemýšlí nahlas nad strategií před podvečerními bitvami svitavský Tur. (ph, rh)