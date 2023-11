Navázat na týden starou výhru na palubovce Slavie hodlají v dalším pokračování Kooperativa NBL pardubičtí basketbalisté. Pokusí se o to v jiné pražské hale, konkrétně pod Nuselským mostem na Folimance, kde proti nim vyrukuje nebezpečný výběr USK.

BK KVIS Pardubice (v bílém). | Foto: Petr Šedivý

„Domácí mají mladý tým, na němž je velmi dobře znát, že většina hráčů spolu hraje dlouho, na hřišti o sobě dobře vědí. Tím, že na sebe jsou zvyklí, dokážou správně týmově přemýšlet, mezi jejich velké přednosti patří i rychlost. Klíčovým faktorem zápasu bude podle mého názoru právě to, který tým bude kontrolovat rytmus hry. Mohu říci, že v týdnu jsme velice dobře trénovali, navíc je pozitivní, že ze zraněných hráčů se vrací do hry Petr Šafarčík. Věřím, že v Praze i podruhé za sebou uspějeme, což by posílilo naše vědomí, že máme na to, abychom bojovali o přední příčky,“ říká pardubický kormidelník Vanja Miljkovič.

BK KVIS Pardubice (v bílém).Zdroj: Petr Šedivý

„Před týdnem v úspěšném zápase na Slavii to podle mě nebylo ani tak o basketbalových prvcích, jako spíš o tom, že jsme drželi spolu jako tým. Na tom budeme chtít stavět nejen v sobotu proti USK Praha, ale i v celém dalším průběhu sezony. V týdnu jsme se snažili připravit na styl domácích, což v případě jejich ofenzivy znamená především útok z perimetru. USK má rychlé hráče, sice menšího vzrůstu, ale o to pohyblivější. Pevně věřím, že na Folimance zúročíme dobrou práci z tréninkového procesu, že se znovu budeme prezentovat týmovou hrou na obou polovinách hřiště a odvezeme si z Prahy další vítězství,“ dodal mladý křídelník Beksy Adam Lukeš.