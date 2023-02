V dohrávce 11. kola první ligy žen se pardubické Studánce podařilo vrátit Pečkám porážku z prvního vzájemného utkání a to jí odpoutalo z posledního místa tabulky. Vyhráno ale ještě není, i když pardubická děvčata mají k dobru odložené domácí utkání 14. kola s Havířovem. S ním si dokázala Studánka poradit i na havířovské palubovce a tak by měla zvládnout i odvetu, která ale nemá zatím určený termín.

Do finiše vstoupila prvoligová soutěž basketbalistů a ve skupině o celkové 13. - 20. místo úspěšně odstartovali mladíci BK Vividbooks. Neměli to ale snadné, protože soupeř vedený zkušeným koučem Pavlem Budínským se držel zuby nehty až do samotného závěru. Bohunického boys ale měli lepší závěr a ve čtvrtém dějství vyrovnaného zápasu byli efektivnější. Úspěšný návrat po zranění prožil Adam Lukeš.

Pokračovala i druhá liga a v ní plně využila domácího prostředí Tesla Pardubice. BVK Holice si tentokrát neporadil z talenty CZ ACADEMY a přehrál je borce z Vyšehradu. Jediné prohrané utkání v mládežnických soutěžích mají na svědomí mladší žáci Vividbooks, kteří v boji o špici tabulky těsně prohráli s brněnskými Tygry. Cenné vítězství si z Brna ale přivezly mladší žákyně Studánky, když jednoznačně přehrály Žabiny a upevnily si druhé místo ve skupině B za Sokolem HK.

1. liga mužů: BK Vividbooks – SP Basket Praha 80:70 (34:35), Lukeš 16, Burda 12, Vlček 11, Mrázek 10, Novotný 9, Vrábel 8, J. Novák 7, T. Novák 3, Mikuláš, Pluhař po 2.

1. liga žen: BK Studánka – Sokol Pečky 56:48 (33:23), Vojtová 15, Vlachová 14, Novotná 10, Tabačková, Levinská po 6, Kr. Šotolová 5.

2. liga mužů: Tesla Pardubice – Sokol Žižkov 90:70 (38:42), Němec 26, Roub 22, Suchomel 13, Roveňský 12, Brožek 6, Nalevanko 5, Provazník 4, Březina 2. BVK Holice – CZ ACADEMY 63:94 (33:52(, Vlček 20, Žaba, Ulrych po 12, Drahoš, Kolář po 6, Pluhař 3, Macel,a, Trojanpo 2. BVK Holice – Sokol Vyšehrad 85:70 (46:38), Dvořák 33, Vlček 18, Ulrych 13, Macela 9, Žaba 8, Pluhař 4. Tesla Pardubice – Sokol pražský 88:67 ˇ46:35), Roub 27, Brožek 20, Roveňský 9, Němec 8, Nalevanko 7, Provazník 6, Rous, Večeřa po 4, Jirsa 2, Rak 1.

Extraliga kadetů, nadstavba B: Soko, pražský – BK Vividbooks 73:87 (35:53), Simonides 21, Lejsek 17, Sádovský, Kolík po 10, Soldán 9,Danko 7, Krejčík 6, Kněžour 4, Bílek 3.

Celostátní liga kadetů U17, play-out, sk.B: Jižní supi Praha – Tesl,a Pardubice 51:85 (23:45), Fecko 20, Toman 14, Fiedler 11.BA Sparta Praha – Tesla Pardubice 66:85 (44:48), Fecko 28, Málek 12, Fiedler, Toman po 11, Janoušek 10.

Nadregionální liga kadetů U17, sk. D: SŠB Pardubie – SK Týniště nad Orl. 86:45 (46:21), Knol 20, Brožek 13, Doležal, Voborník po 11, Uchytil 10.

Extraliga mladších žáků U14, sk. B: J. Kyjov _ BK Vividbooks 51:72 (20:51). Tygři Brno – BK Vividbooks 69:66 (36:36).

Extraliga starších žákyň U15, sk. B: BC Vysočina – BK Studánka 62:83 (27:40), Horná 27, Myslíkvá, Novotná, Komárková po 14, Pecinová 8, Havranová 4, Váňová 2. Žabiny Brno – BK Studánka 52:75 (21:43), Metyšová 22, Myslíková 21, Novotná, Pecinová, Komárková po 8, Horná 6, Proházková 2.