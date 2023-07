Tak nejen basketbalové nejvyšší soutěže znají svůj jízdní řád. Už za necelé dva měsíce se roztočí kolotoč ligových bojů o mistrovské body prakticky na všech úrovních. Víc o tom, náš basketbalový spolupracovník František Nerad.

ilustrační foto | Foto: Milan Křiček

Ve druhé nejvyšší české basketbalové soutěži bude mít pardubický basketbal opět zastoupení. V mužské první lize budeme opět sledovat mladíky BK Vividbooks, tedy hráče do 23 let. Letos budou mít o jednoho východočeského soupeře víc. Budou to Královští sokoli Hradec Králové, kteří sestoupili z Kooperativa NBL. Třetím východočeským týmem ve skupině Východ budou Tuři Svitavy. Ti do soutěže vstoupí pod vedením nového trenéra. Po odchodu Petera Bálinta k mládežnické reprezentaci se jím stal Martin Šorf, který v minulosti působil řadu sezon jako vedoucí týmu Beksy. Znamená to, že dojde na tři východočeská derby. Hned ve druhém kole se bude hrát KS HK – BK Vividbooks, ve čtvrtém kole KS HK – Svitavy a v devátém kole Svitavy – BK Vividbooks. Soutěž začíná 15. září.

V první lize žen bude hrát BK Studánka Pardubice a snad se jí bude dařit lépe než v minulém ročníku. Nováčkem soutěže jsou Levhartice Chomutov B. O první body se bude hrát 30. září.

Ve druhé lize mužů se představí tradiční účastníci z pardubického okresu a to Tesla Pardubice a BVK Holice. Oba celky budou hrát ve skupině B a do soutěže se zapojí už 16. září. K prvnímu derby dojde až 9. prosince v Holicích. Nováčkem ve skupině je BŠ Slavia Praha.

Mládežnické ligové soutěže od U14 po U19 tradičně obsazuje BK Vividbooks, který si zahraje obě extraligové soutěže U17 a U19. Celostátní ligu bude v těchto kategoriích hrát Tesla Pardubice. V žákovské lize se k pardubickým Vividbooks přidají chlapci z Basketu Litomyšl. V soutěžích děvčat bude hrát BK Studánka. Klub se přihlásil do všech kategorií, bohužel chybí extraliga. Juniorky a kadetky si zahrají celostátní ligu, žákyně žákovskou ligu. První zápasy mládežnických soutěží se budou hrát 16 a 17. září.

Rozlosován byl i další ročník Českého poháru mužů. V prvním kole 28. září bude Tesla Pardubice hostit GBA Sojky Pelhřimov a BVK Holice přivítají svého druholigového soupeře BK NAPOS Vysoká nad Labem.