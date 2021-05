I když nejasná situace kolem pandemie už pár měsíců zpátky odsunula mužský EuroBasket až na září 2022, dnes se čeští basketbalisté dozvěděli své soupeře pro základní skupinu hranou v pražské O2 areně. Už předem bylo jasné, že se utkají s Polskem. Další čtyři soupeře jim přiřkl los konaný v Berlíně.

Ilustrační foto | Foto: www.fiba.com

Legendární basketbalista Dirk Nowitzki poslal Česko do skupiny D. Znamená to, že se brány pražské O2 areny otevřou den po oficiálním zahájení šampionátu, tedy 2. září 2022. Z českého pohledu bude start do EuroBasketu extrémně atraktivní. V zahajovacím utkání se Češi střetnou s Polskem a o den později vyzvou Srbsko. Po dni volna následují Nizozemsko a Finsko. Celou skupinu zakončí utkáním s Izraelem.