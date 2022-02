V průběhu zápasu se ani jeden z rivalů nedostal do podstatnějšího bodového trháku a bylo jasné, je jeho chleba se bude lámat v posledních minutách. A přesně to se i stalo a za delší konec pomyslného basketbalového provazu tahali kolínští Medvědi. V závěrečných dvou minutách nasázeli dvanáct bodů a klíčové byly dvě trojky Novotného. Beksu hodně trápil i slovenský pivot Petráš, jeho třicetibodový příspěvek podpořený dvanácti doskoky znamenal užitečnost 44, což je doposud druhý nejlepší rating tohoto ročníku Kooperativa NBL.

„Myslím, že jsme nezačali zle. V poločase to od nás ještě jakžtakž vypadalo,“ komentoval další nevydařené střetnutí svoje družstva pardubický pivot Kamil Švrdlík. „Co nás ale v Kolíně potopilo, to byl útočný doskok soupeře a následně ještě obrana, kdy jsme si nebyli schopní vypomoct s Čížem a Petrášem. Tam jsme pokryli původní přihrávku, ale další už nikoliv. Na tom nás domácí rozložili a proto to skončilo tak, jak to skončilo,“ dodal Švrdlík.

„Za výhru proti Pardubicím jsme nesmírně rádi. Byl to zajímavý zápas pro diváky. Díky naší vůli a hlavně doskokům je výhra zasloužená. Tím jsme vynahradili horší procento zpod koše, kde byly Pardubice lepší,“ reagoval kouč Kolína Miroslav Sodoma. „Díky bojovnosti jsme si vynahradili špatné výkony, které jsme předvedli, především v Opavě. Ukázali jsme, že jsme basketbal hrát nezapomněli a hlavně, že jsme nezapomněli bojovat. Pokud takto budeme hrát, tak to rozhodně není poslední výhra,“ řekl spokojený Sodoma.

Kooperativa NBL, skupina A1, 4. kolo:

BC Geosan Kolín – BK Pardubice 92:83 (23:22 47:51 68:66)

Body: Petráš 31, Číž 13, Lošonský 13, Mareš 13, Křivánek 10, Novotný 8, Dlugoš 2, Jelínek 2 – Šafarčík 23, Svoboda 22, Švrdlík 11, Pekárek 8, Vrankovič 6, Henry 5, Burda 4, Potoček 2, Walton 2. Rozhodčí: Matějek, Kurz, Jedlička. Fauly: 19:23. Trestné hody: 20/17 – 16/11. Trojky: 9:10. Doskoky: 40:31. Diváci: 514.