Dino Repeša je absolventem sportovní fakulty záhřebské univerzity. Ve své hráčské kariéře mj. reprezentoval Chorvatsko na mistrovství Evropy U16 a na světovém šampionátu U19. Osmadvacetiletý rodák z Dubrovníka působil na počátku své trenérské dráhy jako asistent trenéra v euroligové Cedevitě Záhřeb, dále u mládežnických reprezentací Chorvatska (U17) a Bosny a Hercegoviny (U18). Uplynulé tři sezony strávil v české nejvyšší soutěži coby hlavní trenér USK Praha, přičemž v právě vrcholícím ročníku Kooperativa NBL byl zvolen Trenérem roku. Oceněním Repešovy práce je i nedávné jmenování hlavním trenérem chorvatské reprezentace U20, kterou v červenci tohoto roku povede na mistrovství Evropy.

Vyjádření sportovního ředitele Radka Nečase:

“Od ledna, kdy v našem klubu došlo ke změně na trenérském postu, jsme velmi pečlivě zvažovali složení nového trenérského týmu. Rozhodli jsme se pro, pevně věříme, dvojici perspektivních a progresivních trenérů. Hlavním trenérem se stává Dino Repeša. Delší dobu jsme jej sledovali a velice se nám líbilo, že v předchozím angažmá byl zcela jasně zřetelný otisk jeho práce. Jedná se o ambiciózního trenéra, který se chce ve své trenérské kariéře posouvat stále výš, stejně jako celý náš klub se chce neustále rozvíjet. Dokáže skloubit mladé hráče se zkušenými, což je přesně to, co od něj očekáváme i v Bekse. Dina v našem klubu vítáme a přejeme nejen jemu, ale celé Bekse, aby zde navázal na své předchozí úspěšné angažmá.

Nedílnou součástí trenérského tandemu bude v pozici asistenta Adam Konvalinka, s nímž jsme se domluvili na prodloužení smlouvy o další 3 roky. Adam nás přesvědčil svou prací a zápalem, že je správnou volbou. V průběhu sezony 2020/2021 převzal tým po Kenovi Scalabronim a v důležitém závěru základní části, která se pro nás nevyvíjela vůbec příznivě, se mu podařilo tým nakopnout a dovést jej do skupiny A1, coz znamenalo jistotu účasti v play-off. Oběma trenérům přejeme co nejvíce úspěšných zápasů a pevně věříme, že společně se svým týmem připraví pardubickým fanouškům spoustu důvodů k radosti.”

Vyjádření hlavního trenéra Dina Repeši:

“Jsem velmi rád, že mohu pokračovat v trenérské kariéře právě v Pardubicích. Když mě lidé z klubu kontaktovali s nabídkou, dlouho jsem se nerozmýšlel, protože máme jednu důležitou společnou vlastnost: ambice. Věřím, že v nadcházející sezoně budeme lepší než v té předchozí, jak já jako trenér, tak i Pardubice jako tým. Nyní nás čeká důležité období. V nejbližších dnech budou kromě tréninků probíhat také individuální mítinky s jednotlivými hráči, abychom byli co nejlépe připraveni na nadcházející sezonu. S tím souvisí zařazování co největšího počtu mladých hráčů do A-týmu, kteří mají potenciál se zlepšovat, což je dlouhodobá vize klubu, s níž se ztotožňuji. Její naplňování je velice důležité i pro budoucnost pardubického basketbalu. Jednou z dalších věcí, která mě do budoucna v novém angažmá láká, je účast v evropských pohárech, v nichž pardubický klub působil ve třech z posledních šesti sezon. Věřím, že budoucí účast v evropském poháru by jistě ocenili i fanoušci pardubického klubu. Za sebe mohu říci, že mé první dojmy z pardubické organizace jsou jedině pozitivní a na nové angažmá se velmi těším.”