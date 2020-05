Lepší volba nemohla nastat. Nečas má zkušenosti nejen hráčské ale také funkcionářské. Vždyť pracoval jako vedoucí národního týmu.

Nečas si moc klidu po skončení kariéry neužil. Ale tohle se neodmítá!

Komentář generálního manažera Martina Marka:

“Již delší dobu jsme v klubu uvažovali o rozšíření managementu o pozici sportovního ředitele. Dlouhodobě je neúnosné zvládat veškeré aktivity Beksy víceméně ve čtyřech lidech: na mysli mám nejen A-tým a vše kolem něj, ale především veškeré mládežnické projekty, projekty realizované v rámci společenské odpovědnosti, obchodní a marketingové aktivity.

V období, kdy Radek učinil rozhodnutí, že ukončí svoji aktivní hráčskou kariéru, se nám vyprofiloval vhodný kandidát na zmíněnou pozici. Velmi dobře víme, že disponuje bohatými zkušenostmi, včetně tříletého působení v realizačním týmu u české mužské reprezentace. Radek má vítězného ducha, skvělou pracovní morálku a velkou chuť - to všechno jsou nesmírně důležité vlastnosti, které vyznáváme a jichž chceme v klubu využít.

V Radkově gesci bude celý sportovní úsek klubu, s přímou kompetencí na realizační tým A-týmu i na hráče. Dále bude mít své slovo při sestavování týmu a při vyhledávání hráčů nejen pro A-tým, ale i pro mládežnický projekt Golden Talents. Trpělivá a důsledná práce s mladými talenty je něco, do čeho chceme kout čím dál víc, a pevně věříme, že Radek nám pomůže tuto vizi naplňovat. Jsme pevně přesvědčeni, že má našemu klubu hodně co dát. V nové pozici mu přejeme hodně zdaru, spoustu energie do náročné práce a pochopitelně i co nejvíce vítězných zápasů.”

Komentář sportovního ředitele Radka Nečase:

“V první řadě bych rád řekl, že si nesmírně vážím důvěry, kterou mi vedení Beksy předložením nabídky k další spolupráci vyjádřilo. Zároveň si uvědomuji i velký závazek jak vůči klubu, tak hlavně vůči pardubickým fanouškům, kteří budou plni očekávání. Možnost spolupodílet se na budování a následném vedení klubu po sportovní stránce pro mě představuje obrovskou výzvu. Věřím, že v průběhu své hráčské kariéry jsem nabyl dostatek zkušeností, které se v nové pozici budu snažit maximálně zúročit a pomohu tím Bekse k dosažení našich společných cílů, ať už při výchově mladých hráčů v projektu Golden Talents, tak při naplnění ambicí A-týmu.”