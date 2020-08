Klub si vyhrazuje právo upřednostnit majitele permanentních vstupenek. Těmto zároveň po dobu platnosti vládních opatření, souvisejících s pandemií koronaviru, nemůže garantovat konkrétní zakoupené místo. Naopak si vyhrazuje právo určit místa k sezení v souladu s mimořádnými opatřeními.

Po dobu trvání platnosti současných nařízení, omezujících kapacitu hracích hal na polovinu či při možných dalších budoucích opatřeních, nebude možné zakoupit vstupenky na jednotlivá utkání. Vstup na domácí zápasy bude umožněn pouze majitelům permanentek.

Postup při utkáních hraných v enteria areně

Klub si vyhrazuje právo upřednostnit majitele permanentních vstupenek. Těmto vyhrazuje místa v sektorech 113, 206 a 214. V těchto sektorech si taktéž vyhrazuje právo určit místa k sezení v souladu s mimořádnými opatřeními.

Po dobu trvání platnosti současných nařízení, omezujících kapacitu hracích hal na 50 procent či při možných dalších budoucích opatřeních, bude možné zakoupit vstupenky na jednotlivá utkání jen v omezené míře.

Všechna domácí utkání bez ohledu na místo konání budou provázet hygienická opatření.

Všichni návštěvníci musí mít zakrytá ústa a nos. Před vstupem do SH Dašická i enteria areny platí povinnost použít dezinfekci rukou. Návštěvníci jsou povinni dodržovat doporučené rozestupy dvou metrů. Mohou obsadit pouze vyhrazená místa ve vyhrazených řadách a sektorech.

V případě, že možná budoucí mimořádná opatření Vlády ČR dále omezí kapacitu hal na méně než 25 procent si klub vyhrazuje právo umožnit vstup prvně příchozím majitelům permanentek, až do naplnění aktuálně povolené kapacity.

„Držitelé permanentek, jimž by z kapacitních důvodů nebyl umožněn vstup na domácí utkání, získají možnost finanční slevy při nákupu permanentní vstupenky na sezonu 2021/2022. Výše této slevy by se odvíjela od počtu domácích zápasů, na které by držitelům permanentek nebyl umožněn vstup,“ vysvětluje René Peška, PR manažer klubu.