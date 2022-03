Byl to basket, který měl pořádné grády. „Zavřít“ ho mohli hosté ještě před prodloužením, měli poslední útok základní hrací doby, ale ani Walton, ani doskakují Vrankovič míč do obroučky nedostali.

„Hlavním rozdílem byla ústecká tříbodová střelba, domácí měli výborné procento,“ okomentoval trenér Dino Repeša patnáct trojek Slunety. „Na začátku nebyla naše obrana a tlak na míč tak dobrá, jak jsme chtěli, přitom jsme se na to připravovali. V druhé půlce se to zlepšilo a v poslední čtvrtině jsme šli na plus pět bodů a v závěru měli jednu tříbodovou střelu a další zpod koše, ale nedali jsme. Je to škoda,“ zalitoval nezdaru pardubický kormidelník.

Další kolo se hraje ve středu, Pardubice hostí na Dašické Nymburk (17:30).

SKUPINA A1, 8. kolo:

Sluneta Ústí nad Labem – BK Pardubice 97:92 po prodl. (30:24, 48:46, 65:64, 84:84). Body: Autrey 23, Svejcar 20, Pecka 19, Johnson 14, Spencer 14, Fait 5, Joseph 2 – Walton 26, Vyoral 15, Burda 15, Vrankovič 14, Potoček 10, Pekárek 6, Švrdlík 3. Rozhodčí: Kučírek, Scholze, Pokorný. Fauly: 20:21. Pět chyb: Potoček (Pardubice). Trestné hody: 24/20 – 24/16. Trojky: 15:10. Doskoky: 39:37. Diváci: 640.