Bylo toho tentokrát dost, co stálo za pozornost. V první lize se hrálo osmé kolo základní části a tým BK Vividbooks opět neuspěl. Šestou porážku v řadě si přivezl z Olomouce. Domácí vysokoškoláci na něj vyrukovali i s hráči BK Olomoucko a byli to právě oni, kteří tvrdili muziku. Zejména Tomáš Tkadlec, který ještě v minulé sezoně byl oporou pardubické „třiadvacítky“ se proti svým bývalým klubovým kolegům snažil o stošest. Nastřílel jim 24 bodů a svým spoluhráčů připravil i další šance. Na palubovku vyběli i další dva hráči (E. Klepač, Skalička), kteří oblékají dres olomouckého týmu v KNBL.

Pardubické mužstvo trápila střelecká nemohoucnost. Týmu chybí vůdčí osobnost na kterou by se mohl spolehnout. Pomoci by mohl Matěj Burda, který se věkově do mužstva ještě vejde. V Olomouci byli tahouni Vrábel s Lukešem, ale to nestačilo. V pátek čeká Vividbooks silný celek Nového Jičína (od 20 hodin na Dukle).

Tři výhry si připsali junioři v extralize U19. Po dohrávce v Prostějově si doma snadno poradili s oběma ostravskými celky. Střídavé úspěchy jsme zaznamenali v extralize kadetů a celostní lize juniorů. Cenná vítězství mají na svém kontě starší žáci BK Vividbooks, kteří zdolali spolufavority skupiny, Nymburk a USK Praha.

1. liga mužů: SK UP Olomouc – BK Vividbooks 87:48 (48:24), Vrábel 18, Lukeš 11, Suchomel, Mikuláš po 6, J. Novák 4, Pluhař 3.

Extraliga juniorů U19: BCM Orli Prostějov – BK Vividbooks 75:84 (35:43), Suchomel 28, Vlček 17, Mikuláš 14, Jelínek 9, Folta 7, Pluhař 5,Vondráček 2, Hřebík, Votava po 1. BK Vividbooks – Snakes Ostrava 97:58 (52:32), Simonides 20, Mikuláš 16, Suchomel, Jelínek po 13, Vlček 8, Votava 7, Pluhař 5, Hřebík, Soldán po 5, Zajíček 4. BK Vividbooks – NH Ostrava 86:78 (57:42), Suchomel 15, Mikuláš, Mrázek po 14, Jelínek 10, Vlček 8, Folta 7, Pluhař 6, Hřebík 5, Simonides 4, Votava 3.

Celostátní liga juniorů U19: Lions Jindř. Hradec – Tesla Pardubice 93:63 (46:27), Tesař 13, Vondráček, Kostka po 12, Vitvar 10. Sokol Kbely – BK Pardubice B-.BVK Holice 93:69 (42:34), Krejčík 23, Ulrych 22, Holub 8. TJ Jižní Supi Praha – Tesla Pardubice 58:92 (26:35), Tesař 17, Vondráček 15, Procházka 10. BK Brandýs n.L. - BK Pardubice-BK Holice 74:65 (35:29), Ulrych 22, Krejčík 15, Holub 9.

Nadregionální liga U19: BC Kolín – SŠB Pardubice 56:59 (21:28), Málek 13, Sádovský 12, Polák 10.

Extraliga kadetů U17: BK Vi vidbooks – NH Ostrava 77:97 (42:54), Soldán 25, Simonides 13, Provazník 10, Lejsek 8, Stejskal, Zajíček po 6, Kolík 4, Krejčík 3, Kněžour 2. BK Vividbooks – BK Opava 82:72 (33:37), Simonides 27, Soldán 18, Kněžour 11, Danko, Kolík po 8, Zajíček, Lejsek po 4, Provazník 2.

Liga starších žáků U15: Basket Poděbrady – BVK Holice 33:63 (15:30), Hemerka 25, Horák 22, Novák 10. SŠB Pardubice – USK Praha 31:121 (19:49(, Picka 12, Mazuta 7, Chaloupka 6. BK Vividbooks – BA Nymburk 82:79 (71:71, 32:35), Sádovský 21, Míča 17, Štěpánek 13, Avuk 12. BK Vividbooks – USK Praha 80:64 (34:34), Sádovský 19, Míča 15, Avuk 14, Libanský 12. SŠB Pardubice -BA Nymburk 23:145 (12:70), Picka 13. Král. Sokoli – BVK Holice 79:53 (45:25), Hemerka 18, Horák 15.

Celostátní liga juniorek U19: TJ Rožnov pod Radh. - BK Studánka 54:71 (26:34).