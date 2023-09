První výhra Beksy v přípravě. Zelení hora se nezazelenala, ale zezelenala

Cenný zářez. Dvojnásobně cenný. Ještě nedávno se jednalo o přední polský basketbalový tým. V posledních osmi letech získal tři tituly, zahrál si Euroligu i VTB ligu. Začal však strádat a už se neprobojoval ani do play off ve své zemi. Ano, je to Ziolena Góra. V příparvě na kvalifikaci FIBA Europe Cupu si tento tým zvolili pardubičtí basketbalisté. A překvapivě ukončila sérii proher v testovacím období. Rázně. Do Lubušského vojvodství si přijela o výhrů rozdílem čtrnácti bodů. Se stovkou na dortu a hlavně bež čtyř zdravotně indisponovaných hráčů.

Pardubičtí dlouháni vyhráli bitvu na "Zelené Hoře". Polskému soupeři nasázeli 101 bodů. | Foto: BK Pardubice