Do košů Vividbooks nasypal 34 bodů, když si pomohl šesti trojkami, což byla jeho obávaná zbraň ještě za působení v nymburském dresu. Domácí mladíci dobře začali a v úvodní čtvrtině sehráli vyrovnanou partii, ale v té druhé nasbírali ztrátu 15 bodů a hosté si ve druhé půli bezpečný náskok pohlídali.

Vedle zmíněného Slezáka táhli Tury zkušený Novák a talentovaný Vondra, který do tajů basketu nakoukl v hale na Dukle. V domácím týmu se nejvíc dařilo Adamu Lukešovi.

V dalším dvojkola první ligy žen Studánka uspěla proti brněnským hráčkam jen jednou. S KP Brno to byl napínavý souboj, který gradoval ve čtvrté čtvrtině. Studánka získala slibný náskok ve třetím dějství, ale houževnaté Brňanky v poslední části vedení domácích smazaly a napínavou přetahovanou rozhodla až trojka Jedličkové ve 38. minutě. Do závěrečného signálu se pak hráčky předháněly v nepřesných střelách a tak se ze dvou obdů do tabulky mohla radovat Studánka.

V nedělním utkání domácí hráčky od začátku tahaly za kratší konec, když jim nevyšel začátek utkání a v první čtvrtině nastřílely jen devět bodů. Ve druhé čtvrtině se jim podařilo na soupeře dotáhnout, ale po přestávce Žabiny přidaly a znovuzískaný náskok s přehledem dovedly k vítězství.

Pokračovala také druhá liga mužů. Zatímco Tesla Pardubice si s oběma Severočechy hladce poradila, hráči BVK Holice museli polknout hořkou pilulku v podobě porážek. Nedařilo se ani svěřencům Dušana Panduly v extralize kadetů.

1. liga mužů: BK Vividbooks – Tuři Svitavy 71:90 (36:50), Lukeš 17, Folta, Mikuláš po 10, Jelínek 9, J. Novák 7, T. Novák 6, Bílek 5, Vrábel 4, Vlček 3 – Slezák 34, Vondra 21, M. Novák 13.

1. liga žen: BK Studánka – BSK KP Brno 62:59 (28:29), Tabačková 15, Kusá 12, Jedličková 11, Medová 9, Hrubá 6, Kr. Šotoloá 5, Pavlíčková 4. BK Studánka – Žabiny Brno B 52:68 (27:29), Kusá 18, Tabačková, Vlachová po 10, Jedličková 9, Novotná 4, Kr. Šotolová 1.

2. liga mužů: Tesla Pardubice – Válečníci Děčín 78:55 (48:31), Němec 22, Roub , Nalevanko 12, Brožek 9, Večeřa, Jirsa po 5, Rak 4, Březina, Rovenský po 2. BVK Holice – Sokol Žižkov 66:88 (34:43), Trojan 16, Vlček 12, Pluhař 10, Žaba 9, Rolenc 8, Kolář, Ulrych po 4, Drahoš 3. Tesla Pardubice – Sluneta USK Ústí n/L. 89:75 (57:41), Roub 26, Němec 19, Brožek, Provazník po 10, Nalevanko 7, Rovenský, Večeřa, Březina po 4, Jirsa 3, Rak 2. BVK Holice – Sokol Pražský 70:83 (30:46), Žaba 18, Pluhař 14, Ulrych 12, Drahoš, Rolenc po 7, Kolář 6, Vlček 4, Trojan 2.

Extraliga kadetů U17: Basket Brno – BK Vividbooks 79:68 (36:25), Soldán 24, Kubánek 18, Zajíček 12, Lejsek 6, Bryška 4, Kněžour, Adamec po 2.Snakes Ostrava – BK Vividbooks 79:73 (41:41), Soldán 21, Zajíček, Bryška po 9, Lejsek 8, Kněžour 7, Stejskal, Adamec po 4, Míča 2.

Liga starších žáků U14: Basketbal TJ Svitavy – BK Vividbooks 45:95 (19:45), Horák 22, Hemerka, Motl po 14. Adfors Basket Litomyšl – BK Vividbooks 37:84 (24:37), Horák 18, Hemerka 15, Wolf, Obršal po 12.

Liga starších žákyň U14: BK Studánka – Sokol HK 25:85 (15:51), Matějková a Horná po 9.