V první lize mužů už čeká jen poslední kolo základní části. Pardubický tým bude pokračovat ve skupině o záchranu do které postupuje z osmého místa a nic na tom nezmění ani poslední utkání v Novém Jičíně.

Mladící BK Vividbooks v pátek podle očekávání podlehli olomouckému týmu, když jim opět nevyšel úvod utkání. Po třech minutách prohrávali 0:14 a přestože ve druhé části snížili na rozdíl čtyř bodů, ve druhé půli nedokázali zlomit obranu soupeře, který utkání zakončil ve čtvrté čtvrtině opět šňůrou 14:0.

V nedělní dohrávce 14. kola pak Vividbooks konečně zabral, pohlídal si začátek duelu a za bodového přispění Matěje Burdy zaslouženě vyhrál nad soupeřem, který míří také do bojů o záchranu.

V první lize žen přijel do pardubické haly na Dašické dalaší olomoucký celek. Pardubické hráčky měly pomalý rozjezd a v první půli tahaly za kratší konec. Po přestávce přidaly a když Olomouc vypadla z tempa dovedly utkání do vítězného konce.

Ve druhé lize mužů to tentokrát bylo půl na půl. Zatímco Tesla Pardubice si udělala pěkný výlet do severních Čech, hráči BVK Holice se vraceli z Prahy s prázdnou. Škoda, že vedení Tesly nedalo k dispozici střeleckou tabulku z obou úspěšných utkání ani na svazový web. Pokračovaly také ligové soutěže ve kterých se radost z výher mísila s rozpaky po prohraných duelech. Do další fáze soutěže mají dobře nakročeno zejména mladší žáci BK Vividbooks.

1. liga mužů, skup. Východ: BK Vividbooks - Basketbal Olomouc 71:87 (38:44), J. Novák 18, Novotný 11, Bílek 10, Pluhař 9, Suchomel 7, Vrábel 6, T. Novák, Mrázek po 4, Mikuláš 2. BK Vividbooks – BCM Orli Prostějov 65:57 (39:24), Burda 26, J. Novák 11, T. Novák 10, Novotný 8, Folta, Vrábel po 5.

1. liga žen: BK Studánka – SK UP Olomouc 51:40 (20:22), Tabačková 14, Kr. Šotolová 10, Hrubá 9, Vlachová 8, Novotná 4, Medová, Vojtová, Bartáčková po 2.

2. liga mužů, skup. B: Sokol pražský – BVK Holice 90:66 (58:25), Vlček 25, Žaba 20, Ulrych 11, Bartheldi 7, Pluhař 5. Sokol Žižkov – BVK Holice 72:59 (44:35), Žaba, Vlček, Pluhař po 12, Ulrych 11, Bartheldi 7, Drahoš 3, Trojan 1. Sluneta USK Ústí nad Labem – Tesla Pardubice 54:81 (32:46), body nehlášeny. Válečníci Děčín – Tesla Pardubice 55:73 (28:38), body nehlášeny.

Extraliga kadetů U17, nadstavba B: BK Vividbooks – Lok. Plzeň 82:80 (77:77, 42:38), Soldán 24 (18 d.), Simonides, Krejčík po 14, Lejsek 12, Kolík 11, Kubánek 4, Kněžour 3. BK Vividbooks – BA Grizzlies Plzeň 74:79 (41:40), Kubánek, Simonides po 15, Krejčík 13, Lejsek 10, Soldán 7, Kolík, Kněžour po 6, Adamec 2.

Celostátní ligakadetů U17, play-out skup. B: Tesla Pardubice – NAPos Vy\soká n/L. 75:40 (36:18), Fiedler 15m Toman 14, Fecko 10.

Nadregionální liga U17, skup. D: Basket Litomyšl – SŠB Pardubice 79:53 (39:30), Doležal 17, Knol, Uchytil po 11.

Celostátní liga kadetek U17, skup. B: BC Benešov – BK Studánka 61:79 (32:46), Metyšová 24, Myslíková 12, Horná 10. Sojky Pelhřimov – BK Studánka 72:71 (39:30), Novotná, Pecinová po 16, Mikulášová 14, Pečinková 12.

Extraliga mladších žáků U14, skup. B: BK Vividbooks – BK Opava 55:43 (38:17), Hemerka 18, Paulíček, Motl po 8, Kolík 7, Obršal 6, Vojt. Pokorný 6, Vít Pokorný 4, Horák 3. BK Vividbooks – Snakes Ostrava 77:31 (35:16), Hemerka 15, Obršal, Horíák po 12, Kolík 10, Vít Pokorný 7, Paulíček, Fiedler po 6, Vojt. Pokorný 5, Motl 4.

Extraliga mladších žákyň U14, skup. B: Basket Ostrava – BK Studánka 71:51 (43:26), Matějková 12,Ciprová,Horná po 7, Procházková 6, Vančurová, Jelínková po 4, Janovská 3, Kavková 2. SBŠ Ostrava U14 – BK Studánka 64:56 (32:22), Janovská 18, Ciprová 13, Šimůnková 8, Matějková, Horná, Zdobinská po 4, Vraštilová, Kavková po 2, Procházková 1.