Ono se tedy stalo, minimálně 160 minut čistého času tvrdé basketbalové bitvy. Po nich ovšem mají oba rivalové do bojů o medaile stejně daleko.

Připomínat význam sobotního pátého utkání série je zbytečné, postačí konstatování, že jeho vítěz si zajistí „mečbol“ a konkurenta tím dostane pod ohromný tlak.

Čistě teoreticky je to Beksa, kdo by měl být psychicky nahoře, vždyť se úspěšně vymotala z dvouzápasového manka, avšak v téhle fázi play off jsou podobné okolnosti jen na papíře.

„Už před sérií jsem říkal, že ani případný stav 0:2 našeho pohledu by nebyl tragický, protože jsem viděl dost sérií, které začaly podobně a v jejich průběhu se poté hodně věcí změnilo. To se ukázalo, my jsme domácí zápasy zvládli a pokračujeme dál,“ řekl trenér Dino Repeša.

Že se soupeři nemají po tolika vzájemných duelech čím překvapit? Nemusí to tak být, alespoň tedy podle slov pardubického kormidelníka. „Měli jsme trochu času na přípravu před pátým zápasem. Určitě jsou v naší hře věci, které můžeme zlepšit v obraně i v útoku, také je prostor připravit něco nového. Je jasné, že tým, který získá třetí bod, bude mít před šestým střetnutím menší mentální výhodu. A to je také náš cíl.“¨

Připojil se také rozehrávač Matěj Burda. „Vyrovnání série pomohlo našemu sebevědomí. V Brně jsme dvakrát mířili k vítězství, ale nedotáhli jsme to, protože v průběhu zápasu jsme pokaždé měli slabší úsek, kdy jsme neproměnili některé střely a soupeř se dostal do vedení. Doma jsme využili super atmosféry, která nám pomohla ke dvěma výhrám. Momentum je na naší straně. Klíčové bude ubránit top střelce Bálinta a Mishulu, což se nám ve dvou domácích zápasech v rámci možností povedlo.“

Páté čtvrtfinále Basket Brno – BK Pardubice začíná v hale Vodova v sobotu v 18 hodin.