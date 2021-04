6. kolo nadstavbové části Kooperativa NBL, skupina A1:

BK JIP Pardubice (14/17) vs. ERA Basketball Nymburk (28/1)

sobota 17. 4. v 17:00 | Sportovní hala Dašická

Komentář trenéra Adama Konvalinky:

“Hrát v kompletním složení, myslím si, že můžeme být Nymburku velkým protivníkem. Nechci říkat, že nám nezáleží na tom, jak zápas dopadne, ale větší koncentraci už dáváme blížící se čtvrtfinálové sérii. Každopádně utkání s Nymburkem pro nás bude nejlepší možný test, kterým můžeme projít. Budeme se snažit rozložit minuty mezi hráče tak, aby se všichni dostali na hřiště. Za klíčové faktory považuji jednoznačně doskok a rychlý návrat do obrany, včetně komunikace.”

Komentář hráče Tomáše Tkadlece:

“Myslím si, že bychom se měli držet naší rychlé hry a obecně věcí, které chceme v naší hře mít. Pokud budeme hrát rychle, mít dost útočných doskoků a eliminujeme zbytečné ztráty míče, myslím si, že bychom proti Nymburku mohli i tentokrát doma odehrát dobrý zápas. Každopádně je pro nás dobře, že před play-off budeme hrát právě s Nymburkem. Vždycky, když se hraje proti tak dobrému soupeři, je to to nejlepší, co se může stát, protože když se srovnáte s tím nejlepším, nemůže vás už pak nic překvapit.”