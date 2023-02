(26:30, 50:37, 71:61). Body: McGlynn 45, Lopez 29, Fusek 12 (+12 doskoků), Juríček 4, Mrviš 3, Antoni 2, Granič 2 - Beksa - Potoček 17, Štěrba 16 (+9 d.), Švrdlík 13, Šafarčík 11, Rikić 9, Neal 5, Čolak 5, Vyoral 4 (+8 d.). Trestné hod: 26/22 - 26/16, trojky: 13:10, doskoky: 44:39, fauly: 25:25. Diváci 600. Konečný stav série: 1:1 (skóre 156:153), do Final Four postupuje Spišská Nová Ves.

Skoro to vypadalo, že si jejich soupeř ze Spišské Nové Vsi pořídil klon aktuálně nejlepšího střelce NBA všech dob LeBrona Jamese. Jeho krajan Patrick McGlynn totiž popravil Beksu pětačtyřiceti body. K ruce si vzal Lautara Lopeze a spolu zaznamenali neuvěřitelných 74 bodů. A pak, že v basketbale stačí popustit jednoho, dva hráče z uzdy…

Pardubičtí odjeli na východ Slovenska bez střelců Davida Pekárka a Filipa Pekárka. A především body prvně jmenovaného chyběly. Po domácí výhře 73:59 byl tým s hlavou koně na prsou na koni po celou první čtvrtinu. Ovládl ji poměrem 30:26, když se mu dařilo střílet za trojkovým obloukem a pod palcem měl i doskoky. Druhý kvartál však hostům absolutně nevyšel. Střelba jako nebe a dudy a v obraně nešlo vše zachránit. Rytíři podnikali rychlé ataky a tuto část hry si zcela podmanili (24:7). Zapříčinilo to jediné, po dvaceti minutách domácí ztráceli v součtu obou zápasů pouhý bod. Varováním pro Východočechy byla střelecká slina McGlynna, který začal napodobovat LeBrona.

Třetí dějství se pro ně vyvíjelo velice nadějně. Pardubičtí čahouni proměňovali trestné hody a když se dařilo trojkovému Potočkovi, přiblížila se protivníku na rozdíl jednoho koše (70:73). Jenže. Znovu se probudil spící obr. McGlynn na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny vyčaroval šestnáct bodů v kuse a domácí rázem vedli 81:70. Následně protáhli šňůru na vysněných 85:70. Tým chorvatského kouče Repeši zareagoval dvěma přesnými pokusy z dálky. Přetahovaná o postup pokračovala a Spiš se utrhla na 93:76. Štěrba se Švrdlíkem půl minuty před koncem vrátili míč na stranu Beksu (93:80). Druhá hvězda utkání Lopez vrátila rozdíl na patnáct a po ztrátě soupeře zavřel šestkami zápas kat ze Spišského hradu jménem McGlynn.

Náladu si mohou pardubičtí basketbalisté spravit v sobotu (17:45) Čeká je neméně důležitý střet, tentokrát o Final Four českého poháru. Pro postup ze čtvrtfinále si pojedou do Kolína.

Dino Repeša, chorvatský kouč Pardubic:

"Nebyl to první zápas s takovým průběhem. Jak jsme ho začali, tak jsme, bohužel, i skončili. Sice jsme na začátku utkání skórovali téměř z každého útoku, ale stejně tak dávali koše i domácí. Od týmu, který nám dal v Pardubicích 59 bodů, jsme jich tentokrát dostali 97, to není známka dobře fungující obrany. Obranu jsme změnili čtyřikrát nebo pětkrát: zónu, osobní obranu… Měli jsme nějaké lepší momenty, ale celkově jsme udělali spoustu chyb, vlastně stejně jako v předcházejícím ligovém zápasu s Ústím. O přestávce jsem v šatně říkal hráčům, že nehrajeme Final-4 Euroligy nebo Champions League, že když se prohraje, není to otázka života a smrti. Nevím, proč jsme udělali takové množství ztrát, protože jsme nebyli pod tlakem. Ale je to tak… Není to bohužel poprvé, kdy v dramatické koncovce ztrácíme míče, nebo netrefujeme otevřené střely, jaké jsme měli dvě po sobě minutu před koncem."

Teo Hojč, slovinský trenér domácích: „Jsem nesmírně šťastný, až dojatý, co se nám podařilo. Bylo úžasné sledovat, jak se propojila energie z palubovky do hlediště a naopak. Kluci šli na maximum a vyplatilo se. Podali jsme jeden nádherný týmový výkon. Nerad vyzdvihuji jednotlivce, ale Patrickovi to fakt sypalo. Chlapci mu věřili, nacházeli ho přihrávkami a on je nezklamal. Splnili jsme další cíl v sezoně, musíme však tvrdě pracovat dál a jít s pokorou krok za krokem.“

Patrick McGlynn, americká hvězda domácích: „Bylo to jiné než vyhrát zápas o pár bodů, s čímž bychom byli za jiných okolností spokojeni. My ale museli zvítězit o patnáct a hrát naplno celý duel. Předvedli jsme super první poločas, ale soupeř měl silný tým. Ve druhém trefil spoustu střel a bylo to napínavé. Díkybohu nám tam padlo o trochu víc střel, vyhráli jsme a hlavně jsme postoupili.“