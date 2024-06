Basketbaloví příznivci zatím registrovali převážně hráčské odchody z Beksy. Poté, co byl potvrzen příchod trenéra Jana Šotnara, se však postupně začne zaplňovat kolonka nových nebo staronových akvizic.

Petr Šafarčík bude další tři roky hájit pardubické barvy. | Foto: Milan Křiček

V uplynulých dnech tak klub prodloužil smlouvy dvěma dosavadním členům svého kádrů. Další dva roky stráví v barvách Beksy rozehrávač Michal Svojanovský a nový tříletý kontrakt podepsal další rozehrávač Petr Šafarčík, který se v minulých letech vypracoval ve stěžejního muže pardubické sestavy, v uplynulém ročníku byl nejužitečnějším hráčem družstva.

„Z mého pohledu byl Petr Šafarčík v uplynulém ročníku Kooperativa NBL jednímz nejlepších hráčů celé soutěže. Prodloužení smlouvy o další tři sezony proto vnímám jako naprosto klíčové pro stavbu našeho nového týmu. Jsem pevně přesvědčen, že Petr i v následujícím období naváže na své výkony z předcházejících sezon a bude v Bekse plnit roli lídra,“ věří kouč Šotnar.

O motivaci není nouze

„Jsem opravdu moc rád, že jsme se s Beksou dohodli na další víceleté spolupráci, protože jsem v Pardubicích šťastný jak po sportovní stránce, tak i v osobním životě. Každému říkám, že Pardubice mi připomínají moji rodnou Ostravu. I tady je naprosto vše, co potřebujete k životu, ale zároveň nejde o obrovské přelidněné město,“ uvedl Petr Šafarčík.

Los Pardubic: start na Spartě, pak s Karvinou. Chrudim začne proti Olomouci

„V období, kdy začalo být jasné, že v Bekse budou probíhat zásadní změny na všech frontách, jsem byl potěšen, že klub stál o to, abych se stal nedílnou součástí téhle nové etapy.V další fázi byla jednání relativně jednoduchá, nejen díky vedení klubu a mému agentovi, ale i díky trenérovi. Když jsem před třemi lety přicházel do Beksy, moje první slova zněla v tom duchu, že do Pardubic vrátíme medaile i evropské poháry a pro dodržení těchto slov jsem odhodlaný udělat naprosté maximum. O motivaci do dalších let mám jednoznačně postaráno. Po třech sezonách v Bekse jsem navíc poznal, co tento klub znamená pro pardubické fanoušky, jak se svým klubem žijí, i když se nám zrovna nedaří. I kvůli nim pevně věřím, že v nové éře, která je před námi, stanovené cíle splníme,“ doufá opora Beksy v lepší časy, než jaké zažil v předešlé herně i výsledkově velmi rozporuplné sezoně.