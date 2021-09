Přesto stihl osm bodů, když osmi stovkám fanoušků Beksy předvedl několik nebojácných průniků pod koš soupeře. Také proto, že se na zápasy důkladně připravuje i v hlavě. „Vždy si tak trochu vizualizuji zápas dopředu. Projíždím si všechny varianty, které mohou nastat, aby mě právě něco podobného nerozhodilo,“ poodhalil Petr Šafarčík své tajemství pro Deník.

Jak byste v kostce zhodnotil vstupní utkání s Děčínem?

Vyhráli jsme, a to byl náš hlavní cíl. Na první zápas nebyl náš výkon úplně špatný. V naší hře se objevily prvky, kterými se chceme prezentovat. Prezentovat především v domácích zápasech.

První zápas v sezoně je velice důležitý pro psychiku a je úplně jedno v jaké soutěži na celém světě, souhlasíte?

Ano. Máme kvalitně natrénováno. Věřili jsme si. Určitě jsme chtěli vyhrát před našimi fanoušky, kteří po nevím jak dlouhé době, mohli zase do hlediště. Za to, že přišli a vytvořili utkání hezkou kulisu jsme se jim chtěli odvděčit. Myslím si, že se nám to podařilo na jedničku.

Myslíme to zcela vážně

Nebyly pro váš celek varováním prohry papírově silnějším týmů v úvodním kole letošní soutěže?

Samozřejmě, že všichni víme, jak dopadají ostatní zápasy. Ano, Ostrava vyhrála v Děčíně, Hradec zase v Ústí, ale nijak jsme se tím nezaobírali. Soustředil jsme se pouze na zápas s Děčínem. A takhle to bude i do budoucna. Každé utkání budeme chtít vyhrát a nic na tom nezmění ani další výsledky.

Vy jste vlastně nemohli s Děčínem prohrát z jednoho prostého důvodu. Před sezonou jste vystupovali jako hladový tým, jak jsou hráči nažhavení na vítězství. Asi jste nechtěli být hned na úvod za hlupáky, co vy na to?

Přesně tak. Nechtěli jsme, aby naše prohlášení vyzněla jako plané řeči. Podle mě jsme to vše ukázali na palubovce. Lidi i soupeř se mohl přesvědčit, že to letos s útokem na medaile myslíme zcela vážně. Jasně jedná se jen o jeden zápas, ale potvrdili jsme, že máme na čem stavět.

Sympatické bylo, že jste se nenechali ukolébat vedením. To bylo v minulosti v Pardubicích kamenem úrazu.

A to je přesně o tom spojení hladový tým. Do konce chyběly asi tři minuty a my v tu chvíli vedli o dvacet. Přišel kluk z lavičky, který do té doby nehrál a ještě stihl dát nějaké body.

Počkejte, možná je to tím, že v pardubickém týmu skokově vzrostla konkurence. Už nehrozí, že má někdo předplacené místo a hráči budou chtít využít každou minutu. Jak to vidíte?

Vidím to úplně stejně. Je to fajn, protože nic jiného klub neposune. Každý z nás musí pracovat na sto procent, protože nikdo nemá jisté místo.

Váš kouč Dino Repeša si vzal na utkání společenský oblek. Světlý. Už jen proto jste měli zvítězit?

On to tak dělá. Jenom to ukazuje, jaký je to profesionál. A jak má „obyčejný“ zápas za prestižní záležitost. Profesionalitu vyžaduje i po nás hned od začátku přípravy. Je dobře, že nám jde příkladem i v takových maličkostech.

Proměnil jste hned svou první střelu v utkání. Jak je to důležité pro psychiku, byť zkušeného hráče? Navíc v novém angažmá.

Je to důležité. Nicméně já si vždy tak trochu vizualizuji zápas dopředu. Projíždím si všechny varianty, které mohou nastat, aby mě právě něco podobného nerozhodilo. Například zůstat v klidu, i kdybych nedal koš za celý první poločas. Jsem už zkušený hráč, takže mě moc věcí z míry nevyvede. Ale samozřejmě první koš po první ráně vám sebevědomí zvedne.

Po prvním utkání by mohl v Pardubicích klidně zdomácnět výraz Šafarčíkovy nájezdy. Co jste ještě přinesl do hry Beksy?

Nájezdy pod koš jsou součástí mé hry. V této činnosti jsem lepší než v ostatních. Všimli si toho i trenéři a vyžadují to po mně. I za ten necelý poločas jsem jich několik úspěšně zakončil. Pokud se mi budou dařit, tak se ke mně stáhnou obránci a mně se uvolní prostor pro přihrávku na volné spoluhráče. A když si naopak budou držet odstup a číhat na mě, tak z dálky vystřelím já.

A nebo také zloděj míčů. Rád kradete soupeři balony?

Rád (směje se). Za prvé ubráníme útok soupeře a získáme míč. Můžeme přejít do rychlého protiútoku a dát koš. Hlavně je to důležité po psychické stránce. Takové momentum ve smyslu, že tým, co ztratí míč, sklopí hlavu. No a pokud vy ho potrestáte košem, je to dvojnásobná rána. Troufám si říct, že se kolikrát jedná o zlomové okamžiky, které dokážou jeden tým nastartovat a druhý nalomit.

První utkání Petr Šafarčík v pardubickém dresu nedohrál.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Píchnutí v třísle a raději konec

Jeden z podkošových nájezdů se vám stal osudným. A po souboji jste se těžce zvedal ze země. Co se přihodilo?

Rozhodně za to nemohl protihráč. Jak jsem vyskočil a vyšvihl nohu, tak už ve vzduchu jsme cítil, že mi píchlo v tříslu. Při dopadu už jsem tak věděl, že je něco špatně. V poločase jsem se snažil nohu rozhýbat, ale po dohodě s fyzioterapeutkou, kondičním trenérem a trenérem Repešou jsem už raději do dalšího průběhu zápasu nenastoupil.

Pro utkání s Děčínem platí „od nepaměti“, abyste zvítězili, musíte ovládnout doskoky. Vám se to povedlo v poměru 50:37. Rozhodl tento ukazatel?

Je to jeden z předpokladů. Podlé mého mínění rozhodla naše agresivita a chuť do hry. Válečníci jsou přesně tímto pověstní. Takže nám nestačilo se jim vyrovnat, ale být v těchto ohledech lepší než oni. A když k tomu přičtu talent našeho týmu, který je obrovský, tak nebylo co řešit.

Jak se vám zatím líbí v Pardubicích a kam s nimi v této sezoně dojdete?

Líbí se mi tady. Přesně to splňuje moje očekávání. Ambiciózní tým, ambiciózní trenér, hladoví hráči. Musím poznamenat, že jsme výborná parta. Fakt jsme si sedli. Zatím nám všechno šlape, tedy až na nějaké drobné zdravotní problémy. Minimálním cílem je semifinále, ale já mám za to, že můžeme jít ještě dál.

Poté, co jste se dostal do národního týmu, jste s větší pompou přestoupil do Nymburka, abyste tým českého hegemona opustil zadním vchodem. Proč jste se neprosadil?

To je basketbalový osud. Někde vám to angažmá vyjde, jinde zase ne. Já se vždy snažím odevzdávat maximum. Bohužel se objevily skutečnosti, které mi úsilí zmařily. Ve druhé sezoně v nymburském dresu se mi docela dařilo. V týmu jsem získával větší roli, ale předčasně ji ukončil covid. No a v minulém ročníku jsem se na začátku probojoval do základní sestavy, jenže jsem si zlomil nohu. A byl půl roku out. V tak nabitém týmu jako je Nymburk už je těžké se po tak dlouhé době vrátit. Potom došlo k výměně trenéra a já už nefiguroval v jeho plánech. Rozhodně nelituji za tuto zkušenost. Určitě mě to posunulo dál.

Před podepsáním přestupních lístků jste prohlásil, že do Pardubic jdete za trenérem Repešou. Znamená to, že jinak byste nešel?

Nebyl to jediný důvod ale Dino Repeša v tom sehrál velkou roli. Znám ho z jeho dřívějšího působiště a líbí se mi jeho práce. Velký dojem na mě udělaly společné rozhovory. Navíc se dobře znám také s jeho asistentem Adamem Konvalinkou, které mě také přesvědčoval, že v Pardubicích dokážeme velké věci. V neposlední řadě jsem kvitoval, jak klub posiloval i na hráčském poli.

Člen širšího kádru reprezentace, člen rotace týmu, který hraje Ligu mistrů. Jaký byl o Petra Šafarčíka zájem na basketbalovém trhu?

Nechci nic konkrétního vytahovat, ale řeknu na rovinu, že zájem o moji osobu byl velký. Kromě několika týmů z české ligy jsem řešil i zahraniční nabídky. Nicméně v tom přestupním termínu už bylo docela pozdě. Pardubice se ukázaly jako nejrychlejší a nejaktivnější. Po pár pohovorech jak s vedením, tak trenérem nebylo o čem přemýšlet.

VIZITKA PETRA ŠAFARČÍKA

Narozen: 13. května 1994. Výška: 194 cm. Váha: 85. Pozice: rozehrávač, křídlo. Klubová kariéra: BCM Slezská Ostrava (2009 – 2011), USK Praha (2011 – 2017), BC Geosan Kolín (2017 – 2019), ERA Basketball Nymburk (2019 – 2021), BK JIP Pardubice (2021 – 2022). Reprezentační kariéra: U19, člen širšího kádru národního týmu dospělých. Úspěchy: 3x titul s Nymburkem. V utkání proti Děčínu – odehraný čas: 13:44 min, body: 8 (čtyři dvojky), úspěšnost střelby: 66,7 % (4/6), doskoky: 3 (1 útočný/2 obranné), asistence: 1, ztráty: 0, faulující: 0, faulován: 2x.