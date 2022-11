Ze hry Vividbooks se vytratila lehkost a když hosté zlepšili obranu a přidali na důrazu, bylo vše jinak. Do přestávky si domácí udrželi mírný náskok o který v prvních minutách třetí čtvrtiny přišli. Probudili se až za stavu 42:42 a i lavička si uvědomila, že by to nemuselo dopadnout dobře. Nakonec to vyšlo, ale dá se říci, že se mladá Beksa k výhře protrápila.

Uvědomíme-li si, že v týmu mají být hráči s perspektivou pro A-tým, pak to příliš nadějné není. Snad jen Lukeš, Dvořák a Vrábel snesou ostřejší měřítko. Ale dostanou příležitost?

Již zítra se BK Vividbooks utká ve 3. kole Českého poháru s účastníkem KNBL, Královskými Sokoly HK. Hrát se bude od 19.45 v hale na Dukle.

1. liga mužů: BK Vividbooks – BC Vysočina 78:56(36:31), Lukeš 18, Dvořák 14, Vrábel 13, Mikuláš 13, Jelínek 12, Mrázek 5, Rolenc 2,

Extraliga juniorů U19: GBA Sojky Pelhřimov – BK Vividbooks 76:72 (42:38), Mrázek 19, Simonides 18, Mikuláš 10, Pluhař, Jelínek po 6, Suchomel 5, Hřebík, Votava po 4.

Celostátní liga juniorů U19: Basket Poděbrady – Tesla Pardubice 90:79 (49:43), Víndráček 19, Lejsek 18, Soldán 14, Tesař 10. BK Pardubice B-Holice – Basket Poděbrady 88:82 (45:34), Šindelář 26, Votava 21, Ulrych 20,Kamitz 12. BK Pardubice B-Holice – Tesla Pardubice 91:66 (52:26), Ulrych 20, Votava 17, Šindelář 15 – Tesař 21, Klimeš, Toman po 11.

Celostátní liga juniorek U19: BK Studánka -Žabiny Brno B 71:90 (29:39), Zárubová 17, Hrubá 13, Svobodová 12. BK Studánka – SK Frýdek-Místek 71:61 (38:32, Hrubá 22, Zárubová, Svobodová po 11. BK Studánka – Basket Ostrava 56:77 (34:44), Zárubová 24, Hrubá 11.

Liga starších žáků U15: USK Praha – BK Vividbooks 53:69 (18:35), Avuk 15, Valenta, Libánský po 12, Urbánek 10. BK Ústí n.O. - BVK Holice 60:71 (34:38), Horák 30, Hemerka 20, Npvák 10. SŠB Pardubice – BK Vividbooks 28:121 (10:52), Picka 10 – Sádovský 47, Libánský 24, Janovský 13, Suchomel 12. Král. Sokoli – SŠB Pardubice 83:34 (48:13), Kynčl 10. BVK Holice . BA Nymburk 51:97 (23:45), Hemerka 24, Vít Pokorný 12. BVK Holice – USK Praha 62:101 (27:52), Motl 20, Hemerka 16, VítPkorný 10. Král. Sokoli – BK Vividbooks 44:103 (15:52).

Liga starších žákyň U15: BK Studánka – BC Kolín 91:28 ˇ60:24, Horná 19, Pecinová 13, Myslíková 12, Fiedlerová, Novotná po 11, Komárková 10. BK Studánka – Sokol HK 48:72 (19:42), Metyšová 17. BK Studánka – Lok. Trutnov 74:34 (40:12), Myslíková, Horná, Pecinová po 16, Komárková 14.