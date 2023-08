Beksa podepsala velkou naději slovenského basketbalu. Armádu, která jde do výcviku pro boje v kvalifikaci FIBA Europe Cupu, rozšířil bažant… Jinak snad ani nelze teenagera z Prievidzy nazvat. Marek Simonides už v sedmnácti letech prokazuje talent a obrovský potenciál. Sportovní úsek pardubického klubu ho mohl podrobně sledovat celý rok v dresu své juniorky. Hned ve třech soutěžích. A musel zaujmout, protože ne každý angažuje do podkošové sestavy takové „pískle“.

Marek Simonides je novou posilou hlavního týmu BK Pardubice. | Foto: René Peška

Rodák z Prievidze přišel do Pardubic před minulou sezonou 2022/2023, v níž oblékal dres BK Vividbooks Pardubice ve třech soutěžích: U17, U19 a U23. Člen mládežnických reprezentačních výběrů Slovenska odehrál v ročníku 2021/2022 v dresu BC Prievidza několik minut i v tamní nejvyšší mužské soutěži Niké SBL. V uplynulé sezoně byl mimo jiné zvolen do All Star týmu středoevropské ligy CEYBL U19. Marek Simonides bude hrát s číslem 12.Zdroj: René Peška

Pardubický klub podepsal s Markem Simonidesem kontrakt na tři roky a k němu si přihodil i dvouletou opci.

“Jsme velice rádi, že se Marek rozhodl spojit svou nejbližší budoucnost právě s Beksou. A že svoji nadějně započatou basketbalovou kariéru bude v dalších letech rozvíjet právě v naší organizaci. Po jeho loňském příchodu do Pardubic jsme Markovy výkony velmi pečlivě sledovali a nesmírně nás těší, že v průběhu celé sezony beze zbytku naplňoval svůj potenciál. Nejenže se okamžitě etabloval do pozice lídra své věkové kategorie, zároveň se dokázal pravidelně prosazovat i ve starších. Ať už v juniorské, nebo dokonce v prvoligové,“ pochvaluje si sporotvní ředitel Radek Nečas.

A Simonides, který už teď měří 197 centimetrů, si neodpočine ani v další sezoně…

„Marka zapojíme do tréninkového procesu A týmu a stěžejní zápasové vytížení bude mít rovněž v kategoriích U23 a U19. Věříme, že bude pokračovat ve svém viditelném výkonnostním progresu,” přeje si Nečas.

Být v sedmnácti letech na soupisce účastníka evropských pohárů se nepovede každému basketbalovému klukovi.

“Je pro mě opravdu velkou ctí, že mi pardubický klub dává už v mých sedmnácti letech takovouto šanci a možnost získávat nesmírně cenné zkušenosti v mužském basketbalu. Za sebe mohu říci, že od prvního dne dělám a i nadále budu dělat maximum pro to, abych byl co nejdříve připravený představit se před úžasnými pardubickými fanoušky. Samozřejmě jsem si plně vědom toho, kolik náročné práce mě ještě čeká, abych se dostal na potřebnou úroveň. Tuto skvělou příležitost se budu snažit v průběhu následujících sezon co nejvíce využít, a vrátit tak pardubickému klubu projevenou důvěru,” praví Marek Simonides.