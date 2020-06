Doma prorokem. Halu na Folimance zná jako své botasky. A právě tam vyvrcholil další unikátní projekt z české basketbalové kuchyně s názvem Kooperativa NBL 1 on 1 Challenge. Přeloženo jako souboje jeden na jednoho. Poslední zápas ovládl Ondřej Sehnal, který naplnil papírové předpoklady odborníků i laiků.

UTÍKAL ALE Z LOPATY

Play off řežba. Přesně takto pořadatelé pojmenovali závěrečný turnaj. Ano, hrálo se vyřazovacím způsobem a v několika případech se jednalo o pořádnou řežbu. Jeho vítěz by mohl vyprávět.

V semifinále Sehnal pláchl z mečbolu, když brněnský Jan Kozina vedl 8:7.

„Honza mě hodně překvapil. Nečekal jsem, že bude tak těžkým soupeřem. Měl mě na lopatě,“ přiznává hráč USK .

Ve finále už se proti Šimonu Ježkovi z Děčína tolik nenadřel. Zvítězil v suchém tílku 9:5.

„Když jsme spolu mluvili, řekl jsem mu, že mě třikrát za sebou porazit nemůže. Tvrdil opak, ale nakonec se ukázalo, že třikrát za sebou mě nikdo porazit nemůže,“ naráží na předchozí kola Ondřej Sehnal.

Jako vítěz si mohl připsat prémii 100.000 Kč. Poražený finalista polovinu a třetí Radek Pumprla čtvrtinu.

„Beru to tak, že jsem splnil misi. Nebylo to až tak o těch penězích. Chtěl jsem hlavně všechny porazit, protože takový turnaj je možná jednou za život. Takže jsem nadšený,“ zářil Ondřej Sehnal.

NEJKRATŠÍ POBYT

Do závěrečného turnaje se také přes základní kola i regionální finále prokousali zástupci klubů z Pardubického kraje. Svitavské barvy reprezentoval Matěj Svoboda, ty pardubické pak Kamil Švrdlík. Větší šance na postup ze čtvrtfinále se dávali silákovi z Beksy.

Švrdlík však narazil na takticky výtečně připraveného Radka Pumprlu. Ten zcela ochromil jeho zbraně a devět bodů nasypal za minutu a sedmatřicet vteřin. Bylo to jasně nejkratší čtvrtfinále i zápas celého play off. Rezultát 9:3 se ukázal jako největší rozdíl ve skóre celého podvečera.

Neplatil však jen zmíněné utkání. Stejným způsobem vyřídil „nejvýše nasazený“ Sehnal svitavského Tura. Matěj Svoboda ale vzdoroval domácímu borci téměř čtyři minuty z celkového šestiminutového limitu.

„Nevyšlo to kvůli Radkově vysoké úspěšnosti střelby a mému pomalejšímu začátku. Myslím, že jsem dvakrát minul z dobré pozice po otočce, což jsem v předchozích fázích soutěže normálně proměňoval. No a dvakrát mě dostal mimo střeleckou pozici, když mu vyšel pokus o vypíchnutí. Víc jsem toho nestihl, protože mu čtvrtfinále vyšlo střelecky nadmíru. Když jsem viděl, jak mi zápas rychle utíká mezi prsty, tak jsem to musel párkrát zkusit z dálky a vyšlo mi to jen jednou,“ popisuje čtvrtfinálové momenty pardubický pivot Kamil Švrdlík, který dodává: „Mrzí mě to, protože vím, devět z deseti duelů bych s ním vyhrál. Avšak tohle byl systém soutěže, takže Radkovi Pumprlovi gratuluji ke konečnému třetímu místu.“