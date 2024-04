/KOOPERATIVA NBL/ Pardubičtí basketbalisté jsou jeden zápas od vyřazení z play off. Na sobotní výhru nedokázali o den později navázat a za svým konkurentem od začátku zaostávali. Série pokračuje ve středu v Ústí nad Labem pátým duelem (18.00).

Sluneta Ústí nad Labem - BK KVIS Pardubice, KNBL 2023/2024, čtvrtfinále. | Foto: Czechsportphoto/Karel Dvořáček

Psychické povzbuzení bylo před nedělním pokračováním čtvrtfinálové série zajisté vítané, jenže rezervoár fyzických sil pardubických basketbalistů není bezedný. Tím spíše, že v sobotním utkání šli ve čtvrté čtvrtině opravdu na krev a jejich rotace je mnohem užší, než by bylo pro dva zápasy hrané ve dvou dnech potřeba. A v nedělním odpoledni se to na Dašické ukázalo. V domácích barvách natočili hned čtyři opěrní muži více než třicet minut na palubovce.

Zázračná čtvrtá čtvrtina. Beksa se prokopala z devítibodové jámy až na vrchol

Bekse navíc nevyšel nástup do utkání a okamžitě se dostala do červených čísel. Nefungovala obrana, 55 obdržených bodů za poločas je v souboji s tak kvalitním soupeřem příliš mnoho, takže rozdíl ve skóre brzy nastoupal do dvouciferných hodnot. Pardubickým hráčům nelze vyčítat, že by utkání zabalili, ba právě naopak, bojovali ze všech sil, třetí i čtvrtou čtvrtinu dokonce těsně vyhráli, ale zátěž z nevydařené první poloviny střetnutí byla vysoká. Blíže než na 10 bodů se Beksa nedostala, hosté si s komfortní pozicí poradili s přehledem a po třetím čtvrtfinálovém vítězství budou mít ve středečním duelu na domácí palubovce postupový „mečbol“.

KOOPERATIVA NBL, play off

4. ČTVRTFINÁLE: BK KVIS Pardubice – Sluneta Ústí nad Labem 80:95 (19:33, 37:55, 62:77). Body: Škifić 22, Šafarčík 21, Pekárek 13, Vyoral 11, Marshall 8, Burda 3, Lukeš 2 – Rowan 20, Martin 17, Autrey 16, Nichols 15, Karlovský 7, Pecka 6, Johnson 4, Nábělek 4, Haiblík 4, Žikla 2. Rozhodčí: Vyklický, Salvetr, Pokorný. Fauly: 21:25. Trestné hody: 28/21 – 18/13. Trojky: 7:10. Doskoky: 35:36. Diváci: 1152.

Stav série: 1:3.

Vanja Miljković, trenér BK KVIS Pardubice: V první řadě bych chtěl pogratulovat Ústí k vítězství. Celý zápas vedlo a kontrolovalo ho. Po sobotním utkání jsem měl strach, jak na tom budeme s energií, což se projevilo. Co se týče útoku, nemohu být zklamaný, protože 80 bodů je solidní výkon. Bohužel jsme neměli tolik energie v obraně. Nedařilo se nám zastavit rychlou energickou hru, kterou hosté předváděli. Teď máme dva dny na to, abychom dobře zregenerovali, máme čas, abychom se dobře připravili na středeční utkání. Série pro nás rozhodně nekončí. Pokusíme se vyhrát v Ústí a vrátit sérii do Pardubic.

Kamil Švrdlík, hráč BK KVIS Pardubice: Zápas se mi samozřejmě hodnotí těžko. V sobotu to vypadalo mnohem lépe. Tentokrát jsme měli špatný úvod, pustili jsme Ústí do jeho hry. Dávalo jednoduché koše, chytlo se z dálky a získalo náskok, cítilo se jako na koni. Snažili jsme se to stáhnout, ale vždycky, když jsme se dostali aspoň trošku blíž k desetibodové hranici, soupeř trefil nějakou střelu. Neřekl bych, že jsme měli méně energie, pro oba týmy je to stejné, na to bych se určitě nevymlouval. Zaspali jsme začátek, Ústí se dostalo do pohody a pak se hraje těžko proti jakémukoliv soupeři. Ještě ale nekončíme! Zkusíme v Ústí vyhrát, abychom se v Pardubicích viděli i příští sobotu.

Jan Šotnar , trenér Slunety Ústí nad Labem: Zápas samozřejmě hodnotím pozitivně. V sobotu jsme dali Pardubicím šanci a věděli jsme, že to bude o hodně těžší. Zase na druhou stranu jsme věděli i to, že jsme v sobotu vůbec nenaplnili náš potenciál. Teď jsme k tomu přistoupili daleko zodpovědněji, s obrovskou energií. Myslím si, že jsme utkání takticky i mentálně zvládli výborně. Včera jsme prohráli na pardubickou zónu, ale ve čtvrtém zápase pokaždé, když Pardubice postavily zónovou obranu, dali jsme do ní koš. Jsem hrozně rád, jakým způsobem kluci exekuovali náš plán a hlavně, s jakou energií nastoupili, protože ve finále to v play off není o nějaké velké taktice, ale o tom, který tým chce víc. Myslím si, že jsme měli i víc energie a byli soudržnější.

Jan Karlovský, hráč Slunety Ústí nad Labem: Jsme velice rádi, že jsme vyhráli, tohle vítězství jsme potřebovali. Náš plán byl skočit na ně hned od začátku a tavit je celou dobu na těch nepříjemných deseti patnácti bodech. Domácí se nemohli přiblížit, a když se přiblížili, zase jsme odskočili, takže super vítězství a jedeme dál. Je to 3:1, série se přesouvá do Ústí, tam to chceme ukončit a před domácími fanoušky to pořádně oslavit.