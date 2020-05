Všechno mohlo být jinak. Tedy v soutěži družstev. Před závěrečným kolem si pardubičtí dlouháni čechrali šestnáctibodový polštář před pátým Kolínem. Nakonec se třásli až do poslední disciplíny. Jejich zástupci Prokopu Slaninovi se totiž nedařilo zhola nic.

Z čáry trestného hodu proměnil devět nahrávaných šestek ze sedmnácti. Přihrávané trojky mu neseděly. Ze čtyřiadvaceti střel jich dal jen šest. A když se netrefil z poloviny hřiště, celkem nasbíral sedmadvacet bodů.

„Ve tréninku to bylo lepší. Soutěžní zisk bodů se ukázal jako nejhorší. Snažil jasem se upřednostnit přesnost na úkor rychlosti. Ale nevyšlo to. Kdybych střílel poslepu, tak to bude možná stejné,“ hořce se pousmál Slanina.

Ve dvou disciplínách úplně promrhal pardubický náskok na poslední postupové místo. Stačilo, aby ostravský zástupce zapsal jeden úspěšný long shot. Tím, by dostal Slaninu do situace, že by musel z poloviny skórovat.

„Mohu poděkovat Pepínovi Potočkovi, že v minulém kole vybudoval pro náš tým takový náskok. I když jsem to zkazil sobě, tak klukům ne,“ oddychl si Prokop Slanina.

Shoot out vyvrcholí tento týden. Už zítra jsou na pořadu týmové bitvy. Účastníci Final Four nominují do hry dva zástupce. Beksa narazí na vítěze základní části, na Ústí nad Labem. Dá se předpokládat, že volba padne na Potočka a Škrance.

Oba budou své barvy reprezentovat v sobotním Final Eight jednotlivců. Obě závěrečná klání vysílá živě webový portál tvcom i facebookový profil Český basketbal.

Základní část

6. kolo: 1. Maděra (Ústí nad Labem) 71 b., 2. Lukáč (Ostrava) 48 b., 3. Švandrlík (Opava) 44 b., 4. Petružela (USK Praha) 36 b., 5. Feštr (Děčín) 32 b., 6. Vacek (Kolín) 32 b., 7. Slanina (Pardubice) 27 bodů.

Týmy celkem: 1. Sluneta Ústí nad Labem 340 b., 2. BK Opava 323 b.,3. BK Armex Děčín 315 b., 4. BK JIP Pardubice 301 b., 5. BK NH Ostrava 298 b., 6. Geosan Kolín 290 b., 7. USK Praha 272 bodů. Hradec Králové se po dvou kolech odhlásil.

Jednotlivci celkem: 1. Jurečka (Opava) 79 b., 2. Kroutil (Děčín) 76 b., 3. Maděra (Ústí nad Labem), 4. Nábělek (Ostrava) 71 b., 5. Potoček (Pardubice) 70 b., 6. Šiška (Děčín) 66 b., 7. Svoboda (Ostrava) 64 b., 8. Škranc (Pardubice) 64 b., 9. Bažant (Ústí nad Labem) 64 b., 10. Vyroubal (USK Praha) 64 bodů.

Final Four týmů: 1. semifinále: Ústí nad Labem – Pardubice, 2. semifinále: Opava – Děčín. Středa 17.30.

Final Eight jednotlivců: 1.čtvrtfinále: Jurečka – Škranc, 2. čtvrtfinále: Nábělek – Potoček. Vítězové spolu v semifinále. 3. čtvrtfinále: Kroutil – Svoboda, 4. čtvrtfinále: Maděra – Šiška. Vítězové spolu v semifinále. Sobota 17.30.