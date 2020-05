Jejich umístění ze základní části je poslalo do vrchní poloviny pavouka. A to byl kámen úrazu, protože v ní figuroval Luděk Jurečka. Ten si se svými soupeři dělal, co chtěl. Prakticky po druhé disciplíně, tedy trojkové střelbě, mohl ve všech třech zápasech slavit.

Opavskému „robotu“ se ve čtvrtfinále postavil David Škranc z Beksy. Podal výborný výkon a celkový počet byl druhým nejlepším ze všech čtvrtfinalistů. Postoupit však mohl pouze jeden. V semifinále vyřídil jeho oddílového kolegu Josefa Potočka, který o kolo dřív vyřídil Martina Nábělka z Ostravy. Ani ve finále mu Filip Kroutil z Děčína nečinil problémy. Pardubické příznivce ale více zajímala bitva o třetí příčku. Ta se proměnila v jasnou záležitost křídelníka Potočka, který si hravě poradil s ústeckým Janem Maděrou. Po zlatu z týmového klání si pověsil na hruď bronz ze soutěže jednotlivců.

Pardubické výsledky: Potoček – Nábělek 63:42, – Jurečka 63:76, – Maděra 75:29. Škranc – Jurečka 67:83.

„Nejrychlejší play-off v historii,“ hlásí suverénní vítěz premiérového ročníku Shoot outu NBL Luděk Jurečka



Obcházel ostravskou halu s vítězoslavným úsměvem, ale marně hledal někoho, s kým by slavit skutečně mohl. V prázdném stánku Nové huti nezněl potlesk, ani bubny fanoušků, o tohle opavský veterán, který byl od začátku hlavním favoritem, prostě přišel. Radost z vítězství ve finálovém kole prvního ročníku střelecké soutěže Kooperativa NBL, jež částečně zaplnila prázdnotu po zrušení závěru basketbalové ligy, to ale super snajprovi Luďku Jurečkovi vzít nemohlo.



„My jsme spíš hledali něco, co by šlo symbolicky zvednout nad hlavu jako pohár,“ smál se bezprostředně po svém finálovém triumfu nad děčínským Filipem Kroutilem (na body 75-56), jejž z čáry trestného hodu, z trojek a z půlky přestřílel stejně přesvědčivě jako pardubické soky Davida Škrance a Josefa Potočka ve čtvrtfinále a semifinále.



„No, nebylo s kým slavit, tak musím aspoň dojet domů a tam si otevřít nějaké „šáňo“ s rodinkou,“ dodal šampion, který hned z haly pelášil do už téměř zavírajícího supermarketu, aby si splnil domácí úkoly a nakoupil na zbytek víkendu.



Neskrýval, že potvrzovat celou soutěž roli favorita nebylo nic snadného „Jistě to těžké je. Člověk si říká, že ruku má jednu z nejlepších, ale v soutěži se může stát cokoli, ty zhruba dvě minuty čistého času, co moje střelba v daném kole trvá, nemusí úplně vyjít. Dnes pro mě bylo klíčem čtvrtfinále. Tam když jsem postoupil, protože David Škranc by třeba při dvaceti daných trojkách mohl využít můj případný slabší den, to ze mě spadlo a už jsem si za šel za vítězstvím.“



Křídelník Opavy ukázal i pevné nervy, když mu ve finále - na jeho poměry - nevyšly trestné hody (16/10), a špatně začal i střelbu trojek z levého rohu, kdy se mu některé příhry od podavače nezpracovávaly vůbec snadno. „Po trestných hodech jsem si říkal, že aspoň budu jednou pod tlakem a poprvé nepovedu. Nahecovalo mě to na trojky. Já ale čekal, že Filip Kroutil dá víc trojek a jeho 14 tref mi pomohlo. Věřil jsem, že bych měl dát víc a mít náskok před pokusy z půlky,“ podotkl Jurečka, který si pochvaloval, že v předchozích kolech oplatil pardubickým střelcům porážku z finále týmů.



Pro zkušeného veterána to byly možná nejdokonalejší dvě hodiny na basketbalovém kurtu za poslední rok či dva a také jakási náplast poté, co v posledních dvou vydáních Final Four Českého poháru utrpěl pokaždé vážné zranění v obličeji.



„Bylo to nejrychlejší play-off v historii a ještě k tomu vyhrané. Pro mě je to tedy krásné završení nedohrané sezony. Aspoň někde tak v ní Opava zůstane zapsaná vítězně.“



A zároveň to pro Luďka Jurečku byly nejrychleji vydělané peníze v kariéře, neboť za dvouhodinovu soutěž získal díky triumfu 30 tisíc korun. Poražený finalista Kroutil bral 20 tisíc a třetí Josef Potoček 10 tisíc korun. „Asi to tak bude, pokud nepočítám nějakou větší výhru v loterii. I to se mi už stalo, ale nevím přesně, kolik to bylo.“



Jurečka už předem slíbil za prize money nějaký dárek pro manželku Ivu a své děti. „Žena mi říkala, že kvůli nervům bude zase radši zalévat zahradu a nebude se dívat. No, uvidíme, právě měla narozeniny a dárky už dostala. Budu muset něco vymyslet,“ usmívá se forward.



Jeho dokonalý večer, během něhož postupně trefil 21, 20 a 20 trojek, potvrdilo i 20 tisíc získaných na charitu pro opavský klub. Ty tradičně připadly autorovi nejpřesnějšího tipu na vlastní výkon. A Jurečka natipovaných 76 bodů přesně trefil v semifinále. A k tomu ještě ve finále přidal trefu z půlky hodem zády ke koši!



„V tréninku už jsem to samozřejmě takhle proměnil. A při nácviku na základní kolo jsem dal snad i dva ze tří pokusů,“ nebyl svou parádní trefou překvapen.



„A pokud jde o ten dokonalý výkon, tak ten jsem podal v týmovém finále, kde jsem dosáhl 96 bodů, to už těžko někdo překoná. Jednou jsem tam měl i trestné hody 19/19, dal jsem 24 trojek za minutu, to už taky o moc dál hnát nejde,“ tvrdí 36leté křídlo, které ani ve finále nemělo – zejména v druhé části minutové střelby trojek - potíže s úbytkem sil.



„Při trestných hodech se jen stojí a při trojkách mám na rozdíl od ostatních jen malinkatý výskočíček,“ chechtá se.