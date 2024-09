„Utkání samozřejmě nedopadlo podle našich představ. Ráz všemu určila hned úvodní čtvrtina, kdy jsme nechali soupeře rozehrát. Připravovali jsme se na to, že domácí, v sestavě, jakou mají, mohou být nebezpeční. Dobře jsme věděli, že pokud se zejména američtí hráči chytnou a dokážou využívat své dovednosti a střelecké schopnosti, bude to s nimi těžké. Především v prvním poločase jsme bohužel trochu zpanikařili a přestali věřit naší obraně,“ hodnotil utkání trenér Pardubic.

Úvodní tlak Olomoucka

Domácí tým se od prvních minut prezentoval vysokou energií a efektivitou střelby. První čtvrtina skončila 27:19, a to především díky čtyřem trojkám Olomoucka. Pardubičtí měli problém udržet střelecké hrozby domácích pod kontrolou, což se projevilo i v následujících fázích zápasu. Do poločasu inkasovali 50 bodů, což podle trenéra Šotnara zásadně ovlivnilo vývoj zápasu.

„Všech pět hráčů musí na hřišti spolupracovat, být v nějaké součinnosti, což se bohužel nedělo. Vždycky nám jeden nebo dva hráči trošku vypadli z role a ve výsledku z toho bylo těch 50 bodů, které jsme inkasovali v prvním poločase. Takhle se určitě v obraně prezentovat nechceme,“ dodal trenér.

Beksa bojovala, ale Carter trefil rozhodující trojky

I přes nepříznivý vývoj se Pardubičtí několikrát přiblížili soupeři na dostřel. Po šňůře 2:13 v závěrečné části dokázali snížit na 82:80, přičemž Ondřej Šiška, který zaznamenal 18 bodů a 8 asistencí, výrazně přispěl k této stíhací jízdě. Olomoucko ale dokázalo v kritických momentech odpovědět – klíčovou roli sehrál Carter, který v koncovce trefil důležitou trojku a zpečetil těsné vítězství svého týmu.

„Nemůžu upřít hráčům úsilí, bojovnost, touhu vrátit se zpátky do zápasu. Hlavně ze strany kapitána Petra Šafarčíka tam bylo opakované hecování týmu, což vždycky zapůsobilo. Ačkoliv jsme prohrávali až o 17 bodů, utkání jsme nezabalili a několikrát jsme se dokázali Olomoucku těsně přiblížit, ale vždycky, když jsme se dostali opravdu na dostřel, tak domácí trefili nějakou trojku - někdy lehkou, někdy i těžší - a udrželi se ve vedení,“ řekl Šotnar po zápase.

Pohled do dalšího utkání

Trenér Beksy zhodnotil zápas jako cennou zkušenost pro celý tým a vyzval k trpělivosti a práci do dalších utkání. „První utkání beru jako defenzivní prohru. Co se týče útoku, dát 82 bodů venku je pro nás celkem dobrá vizitka, když to porovnám s přípravou. Právě v přípravných zápasech však byla naší hlavní devízou obrana a ta nám v Olomouci bohužel vůbec nefungovala. Samozřejmě se podíváme na hlavní příčiny a zapracujeme na jejich odstranění. Musíme být trpěliví, s hlavami nahoře, od pondělí znovu naplno pracovat na tréninku a v dalším utkání se zlepšit," uzavřel trenér Pardubic.

Beksa se v dalším kole pokusí napravit dojem z neúspěšného vstupu do sezóny a potvrdit svoji kvalitu, zejména na obranné polovině hřiště. Nejbližší příležitost k tomu bude mít ve středu 25. září, kdy v prvním domácím utkání sezonu hostí jednoho z favoritů soutěže Opavu.