Vyšší princip. Rozhodně není řeč o známém literárním díle od Jana Drdy. Hrajeme spolu za Pardubice ale opravdu vyšší princip má. Není to jen o zmiňovaném spojování společnosti, ale také o charitativním podtextu. Již devět let přispívá tento projekt potřebným a pomohl částkou zhruba půl milionu korun. Ani letos tomu nebude jinak a podpora je opět cílená.

"Vždy se snažíme, aby byla charita spojena s Pardubicemi. Letos poputují peníze do Základní školy Svítání. My jsme chtěli například něco zakoupit, ale paní ředitelka Horská nám sdělila, že potřebují pořídit nutně auto, takže budeme částkou na něj přispívat," říká pro Deník předseda představenstva BK KVIS Pardubice Pavel Stara. Zdroj: HZSP

Čeká vás devátý ročník projektu Hrajeme spolu za Pardubice. Jaké jsou očekávání?

Moc se už těšíme. Je to tradiční vrchol sezony. Přežili jsme covidovou dobu a je vždy skvělá atmosféra, což nás každý rok žene kupředu. Navíc rok co rok přibývají noví fanoušci. Je to pevná součást našeho harmonogramu a abych odpověděl, tak naše očekávání jsou vysoká.

Po době covidové, ale se starostmi spojenými s válkou na Ukrajině či vysokou inflací a energetickou krizí. Neříkáte si, že tento projekt přežije už všechno?

Myslím si, že to jsou věci, s kterými se potkáváme v každodenním životem. Musíme k tomu přistupovat s pokorou. Právě proto je důležité držet tyhle pozitivní události. Lidé mají možnost při unikátním koncertu i basketbalovém zápase zapomenout na tyhle strasti. Spíše bych tedy řekl, že jsme rádi, že tento projekt přežívá právě z důvodu toho, že je o to zájem.

V minulém roce vystoupil v enteria areně operní pěvec Štefan Margita.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Neděláme to pro divácká čísla

Ovlivnily již zmiňované překážky v podobě války či vysokých cen nějak letošní pořadatelství?

Tak samozřejmě jsme společnost, která musí hlídat své finance, a pociťujeme, že ceny rostou. Je to například i poznat na cenách vstupenek. Na druhou stranu musím nesmírně poděkovat našim partnerům, kteří při nás stojí a společně to zvládáme.

Spojení kultury a sportu můžeme například vidět při Super Bowlu. Byly právě podobné akce předlouhou pro tento v České republice unikátní projekt?

To se vracíme na začátek, jak to vzniklo. Byl to jeden z momentů, když jsem viděl v Turecku, že hráči byli na koncertě filharmonie a nejednou se všichni návštěvníci převlíkli do klubových dresů a zahráli klubovou hymnu. Poté jsem si řekl, že něco podobného uděláme u nás. Byl tu samozřejmě ale i zájem filharmonie.

Má spojení i jiný důvod?

Spojení kultury a sportu má zbořit ty bariéry, které mezi těmito dvěma odvětvími jsou. Narážím na to, zda je sport či kultura lepší. My jsme toho názoru, že město potřebuje širokou škálu nabídky. V zásadě to všichni děláme pro lidi. Nejlepší je těm lidem to nabídnou, aby si rozšířili obzory. My jsme na to patřičně hrdí. Když to zjednoduším, nám je jedno jestli hrajete na housle či s míčem. Je za tím zkrátka píle.

FOTOGALERIE/Jakáá to náádhera, zazpíval i předpověděl Margita

Proč je podle vás právě důležité spojovat kulturní program se sportovním. Spojuje to neslučitelné světy?

Je to zásadní myšlenka. Je třeba smeknout hold každému, kdo něco dělá pro ostatní. Silnou součástí projektu je charita, která má každoročně cílenou podporu. Ten přesah by na podobných akcích neměl chybět. Kultura a sport splňují nejen výchovnou roli, že se musí hýbat či hrát na nástroj. Na druhou stranu pokud někdo to dotáhne na profesionální úroveň, tak má za úkol vysílat pozitivní signály do společnosti. To je přesně ta role tohohle projektu. Jakýkoliv návštěvník se přijde podívat, tak dělá něco především pro sebe, protože právě zapomene na veškeré problémy po dobu čtyř hodin a užívá si pouze kulturní a sportovní zážitek.

V posledních dvou letech byla divácká kulisa okleštěná. Jak moc zaplněnou enteria arenu čekáte?

Popravdě to pro nás není primární cíl a je to nesmírně složité odhadnout. Pokud bychom to dělali pouze pro čísla, tak by to nebylo správné zadání. Jak jsem již zmiňoval, tak pro nás je důležité, aby si každý jedinec ten zážitek užil. Na druhou stranu doufáme, že se to co nejvíce rozkřikne a dorazí co nejvíce lidí (úsměv).

Když to zjednoduším, tak s vyšší diváckou návštěvou roste i vybraná částka na charitu. Není tedy počet diváků stěžejní?

Co se týká výše částky, kterou jsme schopni věnovat, tak opravdu závisí na návštěvnosti. Mohla by to tedy být motivace pro diváky, aby enteria arenu v sobotu navštívili. Já jsem spíše chtěl říct, že ta návštěva nemůže být naším motorem. Vůbec nejzásadnější je na charitu upozornit.

Při osmém ročníku Hrajeme spolu za Pardubice se Beksa utkala s Kolínem. Letos nastoupí proti Hradci Králové.Zdroj: Deník/Luboš Jeníček

Spojení s kapelou Sto zvířat je divočina

Diváci se opět budou moct těšit na spojení basketbalu s vystoupením Komorní filharmonie Pardubice. Jak probíhaly letošní námluvy?

Oba subjekty již s tímto projektem počítají, a proto je pro nás spíše důležité se domluvit na termínu. Na tom se láme chleba. Letos si pardubická filharmonie vybrala jako partnera kapelu Sto zvířat a nám na tento volný den v enteria areně vyšlo utkání s Hradcem Králové. To může být i přidaná hodnota z hlediska atraktivity. Předpokládáme, že by mohli přijet i fanoušci soupeře. Pavel Stara, předseda představenstva BK PardubiceZdroj: BK Pardubice

Jak se díváte na spojení Komorní filharmonie a kapely Sto zvířat, není to trochu divočina?

Divočina to určitě je, ale nás to těší. Na druhou stranu můžu diváky ubezpečit, že to bude veliký zážitek. Osobně jsem viděl spolupráci kapely Sto zvířat s jinou filharmonií a znělo to výborně. Máme se na co těšit (úsměv).

Proč jste zvolili právě tuhle variantu?

Popravdě do toho my moc nemluvíme. Spolupráci s hudebními interprety má na starost filharmonie. My si v tomhle věříme, jelikož pro oba subjekty to je zároveň i obrovská propagace a nesmíme dovolit sebemenší zaváhání. Už se moc na koncert těším.

Pavel Stara: Chceme ukázat, že se covidu nezalekneme

Jak město participuje na projektu?

Pardubický kraj i město Pardubice podporují sport i kulturu velmi, což nás samozřejmě těší. Co se týče projektu Hrajeme spolu za Pardubice, tak je nutné říci, že tento projekt podporují od jeho vzniku, což je pro nás obrovská pomoc. Nesmím však ani zapomenout na naše partnery, kteří nám nesmírně pomáhají.

Mohou se diváci těšit na nějaké novinky?

Už takhle máme čtyřhodinový program a proto plánovat novinky je nesmírně těžké a vlastně zbytečné. Jedinou novinkou je každoročně jiný interpret, který spolupracuje s komorní filharmonií. Ten program je už tak naplněný, že není prostor ho doplňovat dalším.

Bude možné sledovat přenos i online?

Samozřejmě budeme nesmírně rádi, když diváci přijdou osobně se podívat. Na druhou stranu nás těší, že můžeme oznámit báječnou novinku. Přenos poběží na portálu ČT Sport Plus včetně koncertu. Náš projekt se tak dostane to celé České republiky a budou ho moct sledovat nejen příznivci basketbalu, ale také hudby.

Už jsme si nemohli dovolit nějakou soft verzi

Znala kapela Sto zvířat tento jedinečný projekt?

Podobně jako ve sportovním prostředí se náš projekt stává velmi známým i v tom kulturním. Interpreti mají povědomí o našem projektu. Proto bych dokázal odhadnout, že i kapela Sto zvířat náš projekt znala. Co tak vím z minulých let, tak například pan Margita či Yvetta Blanarovičová Hrajeme spolu za Pardubice znali.

Když to zjednoduším. Neperou se interpreti o to, aby vystoupili na Hrajeme spolu za Pardubice?

(rozesměje se) Takhle bych to určitě neřekl, ale každopádně důkazem toho, že to berou vážně a pokládají to za prestižní akci je, že hýbají s cenou dolů.

Plníme kulturní službu veřejnosti, podotýká ředitel filharmonie Pavel Svoboda

Jedinečný projekt Hrajeme spolu za Pardubice spojuje kulturní a sportovní svět, což v České republice nemá obdoby. V komorní filharmonii, stejně jako v basketbalovém klubu, jsou si vědomi, že tento projekt má přesah.

"Myslím si, že Hrajeme spolu za Pardubice je úžasná synergie kultury a sportu. Je to plnění kulturní služby veřejnosti. Děláme to pro širokou veřejnost, což je důležité zmínit. To, co mi děláme v hlavní činnosti, tak je spíše pro „fajnšmekry“. Tento projekt je výborný v tom, že rozšiřuje povědomí o nás právě pro širokou veřejnost," říká ředitel Komorní filharmonie Pardubice Pavel Svoboda a jedním dechem dodává: "Samozřejmě je pro nás také důležité, že celý projekt má charitativní podtext. Nejen že to dělá reklamu našemu tělesu či basketbalu, ale je za tím i vyšší princip."

Komorní filharmonie v sobotu vystoupí s kapelou Sto zvířat, což na první pohled je poměrně divoké spojení, ale sám ředitel filharmonie říká, že domluva byla rychlá. "My se s kluky ze Sto zvířat známe a vazby máme. Pak je tedy vždy blízko se domluvit a věřím, že se to divákům bude líbit," dodává Svoboda.

Pavel Svoboda, ředitel Komorní filharmonieZdroj: Deník/Nikola Remešová

Třešničkou na dortu je výhra

Pojďme ke charitativnímu podtextu. Komu letos pomůžete?

Vždy se snažíme, aby byla charita spojena s Pardubicemi. Letos poputují peníze do Základní školy Svítání. My jsme chtěli například něco zakoupit, ale paní ředitelka Horská nám sdělila, že potřebují pořídit nutně auto, takže budeme částkou na něj přispívat. Těšíme se, že sobotní večer právě navštíví i děti ze školy Svítání a přispějí ke skvělé atmosféře a my jim budeme moci pomoct (úsměv).

Máte povědomí o tom, kolika lidem a jakou částkou jste tímto projektem pomohli?

To se dá poměrně lehce spočítat. Každoročně vybereme zhruba čtyřicet tisíc při této akci. Za těch devět let to je tedy zhruba půl milionu korun. Přispívali jsme na jednotlivce či jiné projekty a nesmírně nás těší, že můžeme pomoct i letos.

Druhým vrcholem sobotního večera bude utkání proti Sokolům z Hradce Králové. Je to třešnička na dortu, že odehrajete před velkou kulisou vyhrocené derby?

Třešničkou na dortu je pro nás vždy vítězství. Při Hrajeme spolu za Pardubice jsme měli možnost hrát zápasy proti nejrůznějším týmům. Ať už to byl Nymburk, Kolín či USK Praha. Každý zápas je prestižní, ale samozřejmě nás těší, že to vyšlo na východočeské derby a doufáme, že diváky potěšíme i vítězstvím. Jsme profesionálové a nic jiného si ani nemůžeme přát.

Dasha, "Čertík", Felix a syn i zavřená vrata. To je Hrajeme spolu za Pardubice

Cílili jste s pořadatelstvím právě na tento zápas i vzhledem k přijíždějícím fanouškům z blízkého Hradce?

To vůbec ne. Pro nás je klíčové se domluvit na volném místě v enteria areně, a také najít volný termín s Komorní filharmonií Pardubice. Že to vyšlo na Hradec Králové je jenom čistě náhoda.

Klub má za sebou úspěšnou šňůru čtyř výher a navíc v posledním zápase jste porazili Opavu. Jdete do zápasu namlsaní?

Jak jsem již zmiňoval, tak pro nás je vítězství klíčové v každém zápase. My chceme vyhrávat a nic jiného ani nemůžeme chtít. Samozřejmě nás těší naše vítězná šňůra a budeme ji chtít natáhnout.

Nymburk letos není týmem, který by ostatním tolik naháněl strach. Cítíte letos šanci na úspěch, když je tabulka více vyrovnaná?

Na takovou otázku neexistuje příliš jednoduchá odpověď. Když to vezmu od začátku, tak je samozřejmě dobře, že se liga vyrovnala. Musíme si uvědomit, že více než deset let byl Nymburk absolutním hegemonem. Pro naši soutěž to nebylo dobře, na druhou stranu však dělal reklamu českému basketbalu v evropských soutěží a otevíral cestu českým klukům do světa. Každopádně pro nás je to dobře a konečně se nebude hrát pouze o druhé či třetí místo. V tabulce je mezi prvním a sedmým týmem aktuálně rozdíl tří výher, což je nic. Proto i my cítíme, že bychom mohli dosáhnout na „bednu“.

Chystáte posilovat před play off?

V minulém týdnu jsme přivedli Nickolase Neala, který by měl opět zvýšit konkurenci v týmu. Na druhou stranu nedokáži říct, zda budeme ještě posilovat. Musíme si uvědomit, že v téhle době je nesmírně těžké něco plánovat a pro nás je také důležitá finanční stránka. Musíme přemýšlet do budoucna, nechceme se zadlužovat. Na druhou stranu, pokud uspějeme, tak se finanční stránka zlepší do příští sezony, to tak je. Jsme ambiciózní klub a rozhodně budeme chtít v této sezoně uspět a skončit na co nejvyšší příčce.