Se Slunetou Ústí nad Labem prohrála Beksa oba vzájemné zápasy v základní části nejvyšší soutěže a šňůra jejich nezdarů se Severočechy aktuálně čítá pět nezdarů v kuse. A tuhle sérii by bylo záhodno přetrhnout.

„Ústí hraje v užší rotaci. Má dominantního hráče v Lambu Autreym, na kterého se musíme koncentrovat, hlavně v Pardubicích hrál proti nám výborně a nedokázali jsme ho ubránit,“ zmínil rozehrávač Matěj Burda ústeckého fantoma a jeho nedávný „triple – double na Dašické.

„Klíčová bude naše hra na obranné polovině hřiště. Ve středečním pohárovém duelu nám to v obraně fungovalo. I když v určitém úseku třetí čtvrtiny nám Ilirija dala několik trojek, tak celkově jsme hráli agresivně a s rychlým přechodem do útoku, čímž se budeme chtít prezentovat i proti Ústí nad Labem,“ doplnil pardubický mladík, který se vrací do hry po zranění.

Utkání 1. kola nadstavbové skupiny A1 Kooperativa NBL BK Pardubice – Sluneta Ústí nad Labem se hraje v sobotu od 17:30 v hale na Dašické.