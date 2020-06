Sto tisíc pod košem shrábl Sehnal

Úplně jiná soutěž. Zatímco v základních kolech i regionálních finále soutěže Kooperativa NBL 1 on 1 Challenge se střetával každý s každým, tak vyvrcholení se odehrálo ve stylu play off. Další novinkou byla hra až do devíti bodů, nebo s limitem šesti minut. Kromě uznání viselo nad košem sto tisíc korun pro celkového vítěze. Polovinu si vysloužil poražený finalista a čtvrtinu z vítězné sumy pak lepší ze souboje o bronz.

Kooperativa 1ON1 Challenge | Foto: David Šváb