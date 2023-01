Poté si již vzala úvodní slovo zakladatelka projektu Hrajeme spolu za Pardubice, Jarmila Zbořilová. Ta přivítala všechny přítomné a nezapomněla apelovat na charitativní podtext celé akce.

„Jsme velice rádi, že se tu opět můžeme setkávat bez jakýchkoliv omezení. Během osmi ročníků tohoto projektu jsme již shromáždili bezmála 235 tisíc na pomoc různým subjektům či osobám. Letos tomu nebude jinak a vybranou částkou pomůžeme Základní škole Svítání,“ připomněla a uvedla slavnostní večer.

Po úvodní řeči a tanečním vystoupení si vzali slovo muzikanti. A podívaná to byla vskutku exkluzivní. Spojení vážné hudby v podobě Komorní filharmonie a veselého reggae roztleskalo a roztančilo valnou většinu osazenstva. Jako první zazněla píseň s jednoduchým názvem Píseň. Během čtrnácti dalších songů došlo i na největší hity kapely, jakými jsou Nikdy nic nebylo či Alice se dala na pití. Během celého koncertu bavil osazenstvo svými vtipnými zpěvák Jan Kalina.

Koncert trval necelou hodinu a po něm se již enteria arena naladila do sportovní nálady. Za potlesku nastoupily oba týmy na rozcvičku a chystaly se na derby.

Střelecké trápení

21. kolo KNBL: BK KVIS Pardubice – Královští sokoli 71:65 (19:19, 39:35, 52:48). Body: Pekárek 21, Rikic 16, Šafarčík 8, Burd 6, Čolak 6, Štěrba 5, Vyoral 4, Neal 3, Potoček 1, Švrdlík 1 - Prskalo 15, Šturanovič 15, Solevic 15, Škranc 9, Peterka 5, Goga 4, Dvořák 2.

Žádná sláva. Asi jinak nelze vyjádřit pocity z utkání Pardubic s Hradcem Králové. Byť favorizovaná Beksa zvítězila, tak průběh utkání tomu vůbec nenapovídal.

Pojďme však od začátku. Domácí basketbalisté za hojné podpory publika skórovali jako první, když Štěrba vsítil trojku. V povedeném startu pokračovali i dále a skóre se vyšplhalo na 8:0. Rázem jak kdyby někdo zašil koš Sokolů a Beksa se přestala trefovat. Naopak hosté začali ukazovat, že umí zlobit a postupně snížili na 8:5. První čtvrtina se následně proměnila v bodovou přetahovanou a skóre se po úvodních deseti minutách zastavilo na 19:19.

Ani úvod druhých deseti minut nic nezměnil a konala se nadále přehlídka neproměněných šancí a zbytečných ztrát. Dlouhou šňůru zlomil Pekárek trojkou, jenž byla jeho celkově dvoustá v KNBL. Stejný hráč pokračoval ve one man show i dále, kdy si šikovně došel pro faul a stanovil skóre 27:26. Další průběh byl opět vyrovnaný, ale svěřenci trenéra Repeši přece jenom proměnili více košů a po první půli vedli 39:35.

Pauza mezi poločasy byla v režii charity. Čestná prezidentka projektu Jana Zbořilová společně se zástupci basketbalového klubu a Komorní filharmonie předala šek na 42 tisíc ředitelce Základní školy Svítání Miluši Horské. Peníze přispějou na auto pro přepravu dětí.

Pardubičtí basketbalisté se do druhé půle museli především ponaučit ze zbytečných ztrát, které je svazovaly. Po úvodních dvaceti minutách jich totiž měli hned jedenáct a jejich soupeř pouze šest. Poučení však ale nepřišlo a Královští sokoli šli rychle do vedení 41:39. Misky vah ale převážil zpět na stranu Beksy Pekárek. Bodové přetahování neznalo konce a domácí se nemohli urvat od svého soupeře. Nutno říct, že aktivita byla na sraně Pardubic, ale hosty tentokrát zdobila výborná produktivita. I proto drželi krok se svým soupeřem a po třetí čtvrtině prohrávali pouze o čtyři body - 52:48.

Divácky nejatraktivnější rozhodně byla závěrečná část zápasu. Především domácí tým ožil a hrálo se za bujaré atmosféry. Královští sokoli po celou čtvrtou desetiminutovku pouze dotahovali, což domácím hrálo do karet. Výborný výkon z celého zápasu korunoval jednadvacátým bodem v zápase Pekárek a po přetahované uklidnil domácí fanoušky trojkou na konečných 71:64 Čolak.

Slavnostní večer tak dopadl podle představ všech, jelikož se povedlo spojení Komorní filharmonie s kapelou Sto zvířat a následně se mohlo slavit i pod bezednými koši, kde domácí BK KVIS Pardubice porazil Královské sokoly Hradec Králové.

V utkání rozhodně nejvíce dominoval domácí hráč David Pekárek, který nasbíral 21 bodů. Dostal tak dárek k sedmadvacátým narozeninám, které měl v týdnu.

„Moc to nebyl pěkný dárek k narozeninám. Předvedený výkon měl daleko k tomu, co dokážeme. Každopádně se ale vítězství počítá. My musíme tyhle důležité zápasy vyhrávat, a to nás samozřejmě těší,“ hodnotil výkon svého týmu Pekárek a vrací se i k vlastnímu výkonu: „Musím říct, že při rozcvičce jsem netrefil ani jeden koš a v zápase mi to pak padalo. To mě samozřejmě těší a jsem rád, že jsem takhle mohl pomoct týmu k výhře.“

Beksa enteria arenu v letošní sezoně okusila poprvé a bylo tak znát, že na prostředí si museli zvykat.

„Je možný, že to sehrálo svoji roli. Netrénovali jsme tu, ale to ani soupeř, takže to bylo pro oba týmy stejné. Nedá se tedy na to vymlouvat,“ podotýká.

Basketbalisté měli před utkáním také chvilku času, aby si poslechli své kolegy z Komorní filharmonie.

„Byl jsem tu docela brzy a chvíli jsem poslouchal. Musím říct, že tu bylo dost lidí a moc se mi to celkově líbilo. Myslím si, že se to vyvedlo,“ dodává na závěr David Pekárek.

Dino Repeša (trenér BK KVIS Pardubice): „Měli jsme určitě lepší zápasy v sezoně, ale tak to je. V minulé sezoně bychom podobný zápas prohráli, teď jsme ho vyhráli, protože jsme ve druhém poločase o dost lépe bránili. Měli jsme také o 12 doskoků víc. Tým bojoval, měli jsme energii pod košem. Škoda, že jsme stříleli tolik trojek, navíc jsme měli tragické procento. Na selekci střel v útoku musíme dál pracovat.”

Lubomír Peterka (trenér Královští sokoli): „Těžko se mi to hodnotí, myslím, že ten zápas se dal vyhrát. Celý první poločas byl vyrovnaný, hráli jsme dobře, ale ve druhém poločase nás Pardubice zaskočily zónou. Nejsme ještě sehraní, nebyli jsme na to úplně připraveni. Tam se utkání trošku zlomilo, mírně nám uteklo a pak už si to Pardubice hlídaly. Při trošce štěstí to pro nás bylo hratelné.”