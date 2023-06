Nic nového pod sluncem. V tomto případě platí pod koši. Pod pardubickými koši. Proč také dělat změny, když jsou všechny složky spokojeny. Hlavní trenér Dino Repeša bude pokračovat i v nadcházející sezoně udílet pokyny z lavičky Beksy. K ruce znovu bude mít asistenta Vanju Miljkoviće. Zatímco ten „důležitější“ z chorvatského dua načne v Pardubicích třetí kapitolu, tak jeho méně viditelný kolega se k týmu připojil od začátku minulého ročníku.

Dino Repeša i Vanja Miljković prodlužují smlouvu s Pardubicemi. | Foto: Milan Křiček

V sezoně 2022/2023 společně dovedli svůj tým ke čtvrté příčce v Kooperativa NBL. Tedy k nejlepšímu umístění v nejvyšší české soutěži v poslední pětiletce.

“Jsme velmi rádi, že jsme se dohodli na pokračování vzájemné spolupráce se stávající trenérskou dvojicí. Dino je nesmírně ambiciózní kouč, který dává basketbalu strašně moc. Každou sezonu se chce posouvat dopředu jako trenér a stejně tak chce posouvat i své hráče a celý tým,“ pochvaluje si sportovní ředitel Radka Nečas.

Bývalý pardubický hráč neopomněl také zásluhy asistenta, jehož práce není na veřejnosti tolik vidět, ale bez něhož se příprava na zápasy neobejde.

„Vanja ve své premiérové sezoně v našem klubu ukázal svůj trenérský přínos již v přípravném období, kdy při Dinových povinnostech u chorvatského národního týmu zastával i pozici kouče. Posléze odváděl skvělou práci jak v přípravě na zápasy, pokud jde o rozbor hry soupeřů i jednotlivých hráčů, tak při individuálních trénincích s našimi hráči,“ vyzdvihuje Nečas.

Beksa měla na lepší umístění než čtvrtou příčku, tvrdí sportovní ředitel Nečas

Pardubický basketbal se v loňské sezoně tak trochu probral z letargie, což bylo znát také na zvýšeném zájmu fanouškovské obce. A jak se říká: Kujme železo, dokud je žhavé…

„Pevně věříme, že v nové sezoně se společně znovu posuneme o stupínek výš, abychom se stali týmem, který bude pravidelně usilovat v Kooperativa NBL o nejvyšší příčky. Ty zaručují možnost účastnit se některého z evropských pohárů FIBA. Popřejme Dinovi s Vanjou, ať jsou s nadcházející sezonou spokojeni a zejména ať naplní s Beksou naše společné cíle,” doporučuje Radek Nečas

Je mu teprve třicet let. To znamená, že v pardubickém týmu není nejstarší. Ale jako trenér už je zkušený a umí se zjednat respekt u všech hráčů. Není náhoda, že mu bylo svěřen post asistenta chorvatské reprezentace. Skoro to vypadá, že jeho maminka má české kořeny, protože v této zemi zahájí už šestou sezonu. Před Pardubicemi velel tři roky USK Praha.

„Děkuji managementu pardubického klubu za důvěru a možnost pokračovat spolu s Vanjou v započaté práci. Myslím si, že kontinuita je velmi důležitá pro každý tým, pro každý klub, který chce vykazovat herní i výsledkový progres. Dovolím si říct, že celý tým odvedl v posledních dvou sezonách dobrou práci, ale v příští sezoně chceme víc, chceme udělat maximum, abychom byli ještě lepší,“ netají se smělými plány i vysokými ambicemi Dino Repeša.

Čtvrté místo není zklamání, ale musí být minimem pro příští rok, má jasno Repeša

Jemu určitě se splnil sen. Konečně si s českým týmem zahraje prestižní evropský pohár. Protože při vší úctě ke Adria Alpe Cupu má FIBA Eurocup daleko silnější zvuk. Respektive se jedná o neporovnatelné soutěže.

„Velkým přínosem bude naše působení v evropském poháru FIBA, který chceme hrát. Zároveň to však znamená, že musíme sestavit ještě kvalitnější tým, než jaký jsme měli. Vnímám, že to nebude jednoduché, protože máme limitovaný budget. V týmu dojde k poměrně výrazným změnám, ale já pevně věřím, že při dobrém scoutingu se nám podaří přivést rozdílové hráče. Naše motivace do nové sezony musí být ještě větší, protože větší budou i naše ambice,” naznačuje Repeša třesk v kádru Beksy.

Nymburk jako za mistrovských časů. Pardubice drtil od začátku a „slaví" bronz

Dělník palubovky. Většinou se tak označuje hráč, který odvádí černou práci pro své družstvo. V jeho případě se ale jedná o píli z pozice asistenta hlavního trenéra. S týme žije ve dne i po večerech. Určitě nesleduje doma seriály. Jeho náplní je „šmírování“ hráčů soupeře.

„Nesmírně si vážím možnosti pokračovat spolu s Dinem v pardubickém klubu a těším se, že se brzy uvidíme s našimi fantastickými diváky. Slibujeme jim, že opět budeme hrát s maximálním úsilím. Ostatně tak jako vždy,” podotýká Vanja Miljković, který dodává:

„Chtěl bych našim fanouškům poděkovat za podporu, kterou nám dávali v minulé sezoně. Myslím, že mluvím za nás všechny, když řeknu, že ve Sportovní hale Dašická se nám vždy hrálo mnohem snáz, když jsme slyšeli “Beksa, Beksa”. Naši příznivci nás podporovali se stejnou vášní a energií, když jsme hráli dobře a vyhrávali, ale i když se nám nedařilo podle představ. Pro mnohé z nich také nebylo těžké cestovat několik hodin, aby nás sledovali na soupeřových palubovkách. Takže všem fanouškům patří velké poděkování! Bez nich by to všechno nemělo smysl,“ vyznává se pardubický asistent.