Porážka rozdílem patnácti bodů vypadá jako jednoznačná, ale při vědomí, že ještě pět minut před koncem svitavští basketbalisté v Ústí nad Labem vedli, byť nejtěsnějším poměrem, je zřejmé, že v utkání nadstavbové skupiny A2 měli šanci na daleko lepší výsledek.

Takto jim vinou propadu v závěrečných pěti minutách návrat do soutěže po čtrnáctidenní karanténě pořádně zhořkl. Konečný výsledek 83:68 ve prospěch Slunety je pro Tury krutý a příliš ani neodpovídá obrazu hry v prvních pětatřiceti minutách, ale na dojmy se basket nehraje, rozhodující čísla a ta nebyla pro hostující družstvo lichotivá.

Vlastně se dá s povzdechem říci, že svitavští fanoušci neviděli nic jiného než to, co od svého týmu sledují po většinu sezony. Tedy střídání výborně odehraných úseků zápasu se špatnými. A bohužel ten úplně nejhorší přišel v závěru, kdy se „lámal chleba“.

Podprůměrné trojky

Pokud bylo jedním z hlavních úkolů pro svitavské hráče pokud možno eliminovat největší domácí hvězdu, tak se jim to nepovedlo. Autrey dal 25 bodů, z toho pět trojek, přidal osm asistencí a osm doskoků a řídil střetnutí právě tam, kam si Sluneta přála.

„Kromě posledních pěti minut jsme odvedli docela solidní práci na obranné polovině. Výborných bylo osmnáct útočných doskoků, to je skvělé číslo, ale bohužel jsme z něho nebyli efektivní, jelikož jsme z nich dali jenom čtrnáct bodů,“ okomentoval utkání trenér Lukáš Pivoda.

Svitavský problém byl tentokrát v útoku, statistické údaje ukázaly, že úspěšnost Turů při zakončení nebyla na požadované úrovni. Ostatně na 68 bodů umí v lize zvítězit možná USK Praha, ale určitě ne současné Svitavy. „Rychlé protiútoky? Za první poločas devět bodů, ve druhém nula,“ kroutil hlavou Pivoda. „Dá se říci, že rozhodla naše impotence na útočné polovině. Máme tým střelců, zakládáme si především na střelbě z trojkového oblouku, jenže naše procento bylo marné,“ uznal svitavský kormidelník. Jeho svěřenci zapsali jen šest trojek při úspěšnosti ani ne dvacet procent, což je na jejich schopnosti zoufalý počin.

Bez kapitána bída

Tuři nastoupili do ostrého duelu po třech týdnech, kdy navíc nemohli ani trénovat, ale na nepřízeň koronavirového osudu se nevymlouvali. „Ačkoli jsme byli po karanténě, jeli jsme do Ústí vyhrát, což se nepovedlo. V útoku jsme sice měli nějaké dobré pasáže, ale bylo to takové křečovité a bez myšlenky. Měli jsme docela dost otevřených střel, ale bohužel nám nepadaly,“ vyjádřil se k duelu svitavský kapitán Roman Marko.

Na rozdíl od svého trenéra nebyl příliš spokojen ani s defenzivní týmovou prací. „V obraně jsme udělali spoustu chyb. Nepřebereme si hráče, na něčem se domluvíme a pak to neplníme. Nezbývá než to napravit v příštím zápase,“ dodal Marko. Mimochodem on sám utkání nedohrál, protože nasbíral pět osobních chyb. Střídat musel ve 37. minutě právě v okamžiku, kdy Tuři výsledkově ještě „žili“. Nebylo to rozhodně poprvé, kdy se při kapitánově nepřítomnosti na palubovce svitavská hra rozpadla na prvočinitele a nebyl nikdo, kdo by zmatek v jejich řadách zarazil.

Tuři klesli na čtvrté místo v tabulce skupiny A2 a spíše než na boj o prvenství se musí ohlížet za sebe, aby se ještě do hry o čtyři vstupenky do předkola play off nevrátilo páté Olomoucko. Stát by se to sice teoreticky nemělo, ale… Na jeho palubovku zajíždějí ve středu k dalšímu střetnutí.