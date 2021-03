Švrdlík ve středu zapíše čtyři stovky startů v NBL

Velká věc… Za normální situace by to ve středu mohla být v hale na Dašické slavnostní chvíle. Ale to, v jaké situaci se momentálně nachází život v České republice, udělalo škrt této události. Patrně to bude jen komorní připomenutí. A určitě bez náležitého ohlasu diváků…

Kamil Švrdlík. | Foto: Deník