A z vět soupeřů se dá vyčíst, že z něj jdou obavy. Dvě stě pět čísel vysoký chlapík s ostrými lokty Kamil Švrdlík zastupuje v Kooperativa NBL 1 on 1 Challenge cech podkošových mužů, kteří mají ve hře jeden na jednoho při nižší pohyblivosti zdánlivě nevýhodu. Pardubický létající „dunker“ ale bude chtít ve čtvrtečním třetím základním kole nové soutěže ligy basketbalistů tyhle zákony vyvrátit. I rozséváním strachu.

„Jestli se někdo bojí proti mně hrát, budu to muset využít hned na začátku,“ plánuje s lehkým úsměvem 33letý chasník, kterého nikdo nebude bránit rád.

„Pokud bych menší hráče dokázal zatlačit dolů, měl bych pak výhodu. Oni ale zase mají plus v tom, že se začíná dál od koše, takže se mě budou snažit zastavit, abych se tam nedostal jednoduše a nevyužil své centimetry a kila. A jistě můžou v útoku využít i větší rychlost. S výhodami to tak bude půl na půl,“ zůstává Švrdlík realistou před kláním, jež na pražské Folimance vypukne před kamerami TVCOM.cz zítra v 17:30.

Vedle Švrdlíka se v utkáních hraných do 5 bodů představí i domácí perimetrové duo Sov Michal Mareš - Marek Vyroubal, děčínský rozehrávač Ondřej Šiška, ústecký forward Dalibor Fait a 18letý kolínský zelenáč Tomáš Merta. Na první pohled to vypadá, že o tři postupová místa do českého regionálního finále by si to měl rozdat kvartet Šiška, Mareš, Švrdlík a Fait. Podle aktuálních kurzů Tipsportu mají největší šanci na vítězství Mareš se Šiškou (oba 3,0), za nimiž jsou v závěsu Švrdlík s Faitem (oba 5,0).



„Jsem rád, že se mi věří, ale těžko soudit. Není to typická hra a už jsme viděli, jak s kurzem pod dvě celé dopadl můj spoluhráč Tomáš Vyoral. Když proti mně někdo trefí tři střely z dálky za dva body, nic s tím neudělám a je konec. Teď se ale těžko odhaduje, jak to komu bude padat,“ upozorňuje muž v Kristových letech, který hlavně nechce nikoho podcenit.



„Ty dva mladší kluky, tedy Vyroubala s Mertou, skoro neznám. Nevím, o co se budou pokoušet. Nejtěžší to bude s Ondrou Šiškou a Michalem Marešem, kteří jako menší budou rychlejší na nohách a tedy velmi nepříjemní. Pro mě bude těžké se dvěma třemi driblinky dostat blíž ke koši. Bude to zajímavé, jsou tam i rozhodčí, takže chybět nebudou ani emoce,“ rozchechtá se power forward.



Je rád, že po dvou měsících od ukončení NBL bude mít šanci si někde pořádně zahrát. Sám ale přiznává, že hře 1 na 1 se v Pardubicích za jeho působení moc neholdovalo a poslední větší – a poněkud vousatější - zkušenost má tak ještě z Prostějova. Proti křídlům a rozehrávačům má navíc nevýhodu, že běžně hrává zpod koše a nyní bude útoky začínat na vrcholu trojkového oblouku.



„Přesto i této hry jsem schopný. V Prostějově jsme se tomu věnovali hodně a nedopadal jsem tehdy úplně hrozně. Uvidíme, jestli jsem to nezapomněl. Hrávali jsme jen na tři driblinky a ne na čtyři jako tady, a i když jsem vždycky nevyhrál, tak jsem usiloval o nejvyšší příčky. Třeba překvapím hrou čelem a ještě ze mě bude křídlo,“ směje se pivot, který předpokládá, že většinu útoků bude odbývat čelem ke koši.



„Že bych už na trojce nasadil „radlici“ a hrnul to až pod koš, to neplánuju.“



Švrdlík možná překvapí i jinak. V letošní sezoně výrazně zvedl počet svých trojkových pokusů a v nedokončené lize stihl mít kvalitní bilanci 34/12. Navíc při účasti v nedávné střelecké soutěži Shoot out potopil do obruče během 60sekundové palby na podkošového hráče solidních 11 projektilů.



„Asi se k nějakým trojkám taky odhodlám, pokud mi obránci dají větší prostor. Zápasů bude pět a jít pokaždé až do koše by bylo hodně fyzicky náročné. V minulých kolech se to prakticky všichni kluci - a to i ti, kteří běžně tolik trojek nestřílejí -, právě z dálky snažili kvůli ušetření sil dost prokládat a hodně si tím pomoct. A taky se to z oblouku počítá za dva body. Otázkou ale je, jak to půjde na Folimance, kde moc střelecké koše nejsou. Mám tam ale dva domácí hráče,“ varuje účastník ME 2017.



Proti čtyřem z pěti soupeřů bude mít ve čtvrtek decimetr i víc náskoku ve výšce, a tak by třeba mohl zkusit míče nahazovat a chodit hlavně za útočným doskokem. To ale s díky odmítá. „Na Folimance člověk nikdy neví, kam se to odrazí. Tak abych to pak nelovil až na tatami,“ směje se s odkazem na judistické tréninkové prostory za hlavní tribunou.



Švrdlík do soutěže půjde skoro bez přípravy. Až včera totiž na tréninku spoluhráče požádal o první „sparing“. „U malých hráčů to bude o tom, jak mě budou bránit - jestli mi dají prostor, nebo se na mě nalepí. To ale budu řešit až v danou chvíli, dopředu žádnou speciální taktiku nechystám. Jistě nejsnazší by bylo dostat se ke snadným zakončením zpod koše, ale to za každý zápas vyjde možná jednou.“



A plánuje obávaný obránce i plně využívat tří nestřeleckých faulů v defenzivě, až se kolem něj Šiška a spol. budou snažit prohánět?



„Asi budu muset zvednout ruku proti střele a dát si trochu „fóra“. Jinak by mě malí z perimetru obcházeli. A jestli vytáhnou i střely z odskoků, bude to záviset na obroučkách, co jim vezmou. Pokud se trefí, nezbyde než jim pogratulovat,“ je smířený Kamil Švrdlík.