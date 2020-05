Po třech zápasech se mohl usmívat. I když v tom prvním při něm stáli všichni svatí… S ústeckým Ladislavem Peckou prohrával už 2:6 (oproti základním kolům se nehrálo do pěti bodů ale minimálně do sedmi).

„Upřímně řečeno, v obrat jsem už nevěřil. Vyhrabal jsem se z hodně hluboké jámy, a to mi strašně pomohlo,“ vrací se Švrdlík k „vyloupnutí“ Pecky.

Následně na něj čekala repríza základního kola s Michalem Marešem. Bitva byla ohromně vyrovnaná a stála oba aktéry hodně sil. Také hráč pražského USK měl pardubického obra na lopatě.

„Provedl jsem mu to, co on mi udělal minulý týden. Obrátil jsem nepříznivý stav trojkou do obličeje. Rozhodčí mě vyzvali, abych už zahájil útok a Michal byl na mně stále nalepený. Zpozoroval jsem skulinku, tak jsem mu to tam poslal,“ směje se.

Třetí hra mu poslala na palubovku Dalibora Faita z Ústí nad Labem. Tedy dalšího s kým měl z minula nevyřízené účty. Rovněž v tomto měření sil ztrácel. Nečelil však mečbolu. Obracel z 3:4, nicméně soupeři už nedovolil ani bod.

„Na Faita jsem si věřil, říkal jsem si, že mě nemůže porazit dvakrát po sobě, což se taky potvrdilo,“ popisuje Švrdlík, který se tímto vítězstvím probojoval mezi republikovou osmičku.

Ve zbývajících zápasech prohrál s Ondřejem Sehnalem z Děčína a děčínským Šimonem Ježkem. Právě oni dva skončili v konečném pořadí regionálního finále Čechy před ním.

„Chtěl jsem samozřejmě vyhrát i poslední dva zápasy, ale ty už vůbec nic neřešily. To, z jaké pozice člověk postoupí, není až tak důležité,“ poukazuje Kamil Švrdlík.

V pondělí bude od 17.30 na webu TVCOM nebo facebookovém profilu Český basketbal vyhlížet svého soupeře pro čtvrtfinále. Stane se jím druhý v pořadí. A mohou to být i svitavští borci Šimon Puršl nebo Matěj Svoboda…

Kooperativa NBL 1 on 1 Challenge

Regionální finále Čechy – konečné pořadí: 1. Šimon Ježek (Děčín) 5/0, 2. Ondřej Sehnal (USK Praha) 4/1, 3. Kamil Švrdlík (Pardubice) 3/2, 4. Ladislav Pecka (Ústí n. L.) 2/3, 5. Dalibor Fait (Ústí n. L.) 1/4, 6. Michal Mareš (USK ) 0/5.

Výsledky: Švrdlík – Pecka 7:6, – Mareš 7:6, – Fait 7:4, – O. Sehnal 3:7, – Ježek 3:8.

Regionální finále Morava - obsazení: Filip Šmíd (Ostrava), Radek Farský (Brno), Matěj Svoboda (Svitavy), Jan Kozina (Brno), Šimon Puršl (Svitavy), Radek Pumprla (Ostrava). Hraje se v pondělí od 17:30 v Ostravě.