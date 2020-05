„Bud jsem udělal chybu jako v případě souboje s Daliborem Faitem, nebo dostal těžkou střelu soupeře, kterou vyslal Michal Mareš,“ okomentoval Kamil Švrdlík dění na palubovce Folimanky.

Čechy 2 – konečné pořadí: 1. Michal Mareš (USK Praha) 3/2, 2. Dalibor Fait (Ústí nad Labem) 3/2, 3. Kamil Švrdlík (BK JIP Pardubice) 3/2, 4. Marek Vyroubal (USK Praha) 2/3, 5. Tomáš Merta (Kolín) 2/3, 6. Ondřej Šiška (Děčín) 2/3.

Výsledky: Švrdlík – Fait 4:5, – Šiška 5:2, – Merta 5:0, – Mareš 3:5, – Vyroubal 5:0.

Regionální finále Čechy: Ondřej Sehnal, Michal Mareš (oba USK Praha), Ladislav Pecka, Dalibor Fait (oba Ústí nad Labem), Šimon Ježek (Děčín), Kamil Švrdlík (Pardubice).

Morava 2 – hráči: Šimon Puršl (Svitavy), Jakub Slavík (Opava), Jan Hlobil (Svitavy), Radek Pumprla (Ostrava), Jan Kozina (Brno), Tomáš Tkadlec (Pardubice). Pondělí od 17.30 v Ostravě.

Kamil po postupu

Zatímco zdravotně indisponovaný Tomáš Vyoral v základním kole neuspěl, Kamil Švrdlík ano a v Kooperativa NBL 1 on 1 Challenge si zajistil postup do regionálního finále.

Ve čtvrtečním klání v hale USK Praha byli jeho soupeři domácí Michal Mareš s Markem Vyroubalem, děčínský Ondřej Šiška, ústecký Dalibor Fait a kolínský Tomáš Merta. Až na Faita hráči z perimetru - nižší, lehčí, rychlejší. "Fyzicky se mi dokázal nejvíc vyrovnat asi Ondra Šiška," zmínil Kamil Švrdlík rozehrávače ARMEXu - možná největšího favorita tohoto kola, jenž ovšem bral pouze dvě výhry. "I když to dopadlo 5 - 2 pro mě, nebylo to jednoduché. Já jsem si od něj dobře ustoupil, jemu něco nepadlo z dálky, ale právě on byl nejvíc schopný mě nějak odtlačit nebo mi dát nějaký odpor."

Zatímco tři vítězné zápasy (kromě Šišky porazil ještě Mertu a Vyroubala) Kamil ovládl zcela suverénně (dvakrát 5 - 0 a jednou 5 - 2), obě porážky byly velmi těsné (shodně 4 - 5). "Bylo to zapříčiněné buď nějakou mojí chybou (nad Daliborem Faitem vedl 4-3, ovšem Fait vyhrál díky koši s faulem a následné proměněné šestce - pozn. aut.), nebo těžkou střelou soupeře: Michal Mareš mi dal těžkou trojku ze step backu, to jsem mu mohl akorát pogratulovat, protože to nejde bránit," pousmál se Kamil.

Pět zápasů, každý do 5 bodů, přičemž trojka je za 2 a zbývající zásahy za 1 bod.

Jak náročné je celé klání? "Myslím si, že na nás bylo dobře vidět, že je to celkem náročné. I když zápas skončí třeba 5 - 0 po pěti nájezdech, i tak je to těžké, protože se jde pořád z obrany do útoku, pořád jsme v zápřahu," podotkl pardubický pivot, jehož příjemně překvapili mladíci Vyroubal s Mertou. "Překvapili mě. Vůbec jsem je neznal, myslel jsem si, že to budou úplní outsideři, ale nebylo tomu tak. Na konci se rozhodovalo mezi mnou a Vyroubalem, tak jsem si ho musel pohlídat, nechtěl jsem s ním samozřejmě prohrát. Dopadlo to sice jednoznačně, ale oba dva byli šikovní."

Koncept Kooperativa NBL 1 on 1 Challenge se Kamilovi zamlouvá. "Pro mě je hlavně parádní, že jsem si zase po dvou měsících mohl zahrát. Už to nebyla jenom střelba, ale je tam kontakt, nějaký adrenalin, o něco se hraje… To mě baví a to mi v posledních dvou měsících chybělo," pousmál se Kamil, jenž se díky postupu může těšit na další várku soubojů muže proti muži. "Jsem rád, že si znovu zahraju. Je to sice náročné, ale příště už budu vědět, do čeho jdu. Beru to i jako příjemné zpestření. Nebudu jenom běhat na oválu nebo trénovat na Dukle, tohle je přece jenom nějaká zápasová situace," dodal Kamil Švrdlík.