V nelehké situaci byli v pátek večer mladíci BK Vividbooks, které čekalo domácí utkání s Libercem, který vede tabulku skupiny o celkové 13. - 20. místo první ligy. Trenér Bohunický nemohl kvůli kolizi s utkáním Beksy v KNBL využít pomoci Burdy, Lukeše, Novotného, Vrábela a tak si proti zkušenějšímu soupeři zahráli junioři. Nedá se říci, že by se nesnažili, ale co naplat. Jakž takž stačili v první čtvrtině a pak se duel přeměnil v jasnou záležitost Severočechů, kteří si s chutí zastříleli a mladé Bekse uštědřili krutý debakl. V tabulce je BK Vividbooks na 4. (16. místě) a je mimo pásmo sestupu.

Rušno bylo ve druhé lize mužů, která se dostala do předposledního dvojkola základní části. V okresním derby chyběla oběma týmům řada hráčů, což víc vadilo Holicím, které už od začátku tahaly za kratší konec. V neděli přijel do haly ZŠ Studánka lídr tabulky, NAPOS Vysoká nad Labem. Ten se netají chutí postoupit do první ligy a k tomu do své sestavy angažoval bývalého slovenského reprezentanta a nedávnou oporu Královských Sokolů, Petera Sedmáka. Devět svěřenců trenéra Svobody si ale se silným soupeřem poradilo a dobrou obranou a překvapivě i převahou pod oběma koši poslalo soupeře domů s nečekanou prohrou. Ta ale nic neřeší na první místě tabulky. Tesle patří druhá příčka, Holice jsou jedenácté.

Pokračovaly i ligové soutěže mládeže. V nadstavbové soupině B extraligy kadetů si Pandulův soubor zajel do Plzně, kde po sobotní jasné výhře, nepochopitelně „prošustroval“ v neděli dvacetibodový náskok. Vedli ještě po třetí čtvrtině, ale v poslední desetiminutovce nastříleli je 16 bodů a domácí v samotném závěru otočili skóre.

1. liga mužů, skupina o 13.-20. místo. BK Vividbooks – BA Lynx Liberec 49:97 (37:51), Folta 12, J. Novák 10, Jelínek 8, T. Novák 7, Mikuláš 6, Mrázek 5, Pluhař 1.

2. liga mužů, skup. B: Tesla Pardubice – BVK Holice 65:48 (37:28), Němec, Roub po 15, Roveňský 14, Večeřa 7, Nalevanko 5, Rous 4, Brožek 3, Provazník 2 – Ulrych 11, Žaba, Pluhař po 9, Macela, Rolenc po 7, Vlček 3, Drahoš 2. Tesla Pardubice – NAPOS Vysoká nad Labem 55:48 (32:22), Brožek, Němec po 16, Roveňský 13, Roub 9, Večeřa 1. Kolínsko-kutnohosrký SK -BVK Holice 80:76 (35:39), Žaba 31, T. Půlpán 13, Trojan, Ulrych po 12, Vlček 8.

Extraliga kadetů U17, nadstavba B: BA Grizzlies Plzeň – BK Vividbooks 78:95 (36:46), M. Kolík 17, Krejčík, Lejsek, Soldán po 15, Danko 14, Simonides 8, Provazník 4, Kněžour 3, Sdamec, Horváth po 2. BK Loko Plzeň – BK Vividbooks 84:82 (28:50), Simonides 24, Horváth 19, Danko 13, M. Kolík 9, Kněřour 7, Lejsek, Soldán po 4, Provazník 2.

Celostátní liga kadetů U 17, play-out B: Tesla Pardubice – BK Vlci Žďár nd Sáz. 68:60 (31:32), Fiedler 14, Fecko, Málek po 12, Toman 11, Votava 10.

Extraliga starších žákyň U15, skup. B: BK Studánka – STRABAG Zlín 91:54 (45:32), Metyšová 31, Mikulášová 26, Myslíková 17, Pecinoová 8, Novotná 4, Vraštilová, Roubíčková po 2, Procházková 1.

Extraliga mladších žáků U14, skup. B: BK Vividbooks – BA Nymburk 76:63 (40:26), Horák 18, Hemerka, Vít Pokorný po 15, Štěpánek, J. Kolík po 8, Wolf 6, Obršál 4,, Fiedler 2.