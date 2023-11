KOOPERATIVA NBL: Jediný tým vyhrál za uplynulých dvacet let v Pardubicích ligové střetnutí o 35 bodů či více. Pochopitelně Nymburk. Tohle konstatování platilo do soboty 11. listopadu, kdy Beksa po hanebném výkonu prohrála s Děčínem. Tedy soupeřem, který dosud kdovíjakou formou také neoplýval.

BK KVIS Pardubice vs. BK Armex Děčín. | Foto: Milan Křiček

Jedna věc je, že bez zraněné trojice Brunk, Burda, Šafarčík byla pardubická sestava do značné míry omezena, jak šířkou rotace, tak kvalitativně. To je bez pochybností pravda.

Jenže současně to rozhodně neznamená, že by pohled na palubovku musel být pro pardubické fanoušky natolik tristní, jaký se jim nabízel po většinu tohoto zápasu. Domácí basketbalisté zcela propadli ve všech směrech a soupeře nestalo jednoznačné vítězství ani moc sil. Během druhé čtvrtiny si vypracoval dvouciferný náskok a po změně stran se Beksa propadala do stále hlubší bodové propasti.

O jejím počínání svědčí například zoufalá bilance zpoza trojkového oblouku (32/2!!), přičemž první pardubickou trojku dal Vyoral za beznadějného stavu ve 28. minutě. A také poměr bodů z rychlého protiútoku (6:29) asi komentář nepotřebuje…

„Z naší strany to bylo trapné a ostudné. Je mi fakt trapně být tadyv hale po takovém zápase… Tohle jsem ještě neviděl. Od nás to bylo strašně nekolektivní, ať v obraně nebo v útoku, to říká všechno. Víc k tomu asi nemám co říci,“ soukal ze sebe pardubický pivot Kamil Švrdlík.

„Zápas se mi vůbec nehodnotí dobře. Děčín je velmi dobrý tým, hraje hodně fyzicky, má výbornou přechodovou fázi, ale všechno tohle víme. Z naší strany byl tenhle duel realistickým obrazem toho, jak na tom jsme, ať už z pohledu zraněných hráčů, nebo toho, jak hráči dokážou ukázat na palubovce svou tvář. Celé hodnocení je hlavně o tom, že jsme neukázali charakter,“ uvedl trenér Vanja Miljkovič.

Beksa se s aktuální bilancí pěti výher oproti sedmi porážkám propadla na deváté místo průběžného pořadí Kooperativa NBL, tedy mimo top osmičku, která bude hrát skupinu A1. A protože má jako jeden z mála týmů plný počet odehraných zápasů, tak se v tuto chvíli zdá, že ani účast v lepší nadstavbové části nemusí být taková samozřejmost, jak by si každý myslel.

Příští sobotu 18. listopadu nastoupí Pardubice k dalšímu střetnutí v Brně.

