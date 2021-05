Zkrat na druhou. V době, kdy se v České republice schylovalo k tzv. Superúplňku, měl pardubický basketbalista T.J. Dunans superzatmění… Ve druhém čtvrtfinále si šel vyřídit účty s kolínským Davidem Pekárkem. Nevolil však slova, nýbrž činy. Nicnetušícímu protivníku dal pěstí do obličeje. A disciplinární komise mu „napařila“ stopku na čtyři zápasy.

TOHLE NIKDO NEČEKAL

Běžela 19. minuta utkání, když Pekárek atakoval Dunanse a americký hráč skončil na zemi.

Normálně jsem postavil jsem clonu na hráče a neúmyslně ho asi trefil. Určitě to nebylo nic nesportovního,“ dušuje se David Pekárek.

Rozhodčí na střet nereagovali. Naopak, ten, co stál metr od souboje, vybízel Dunanse, ať se zvedne. Tomu to trvalo nějakou čtvrtminutu. Potom čekal na přerušení a vydal se za sokem. Nejdříve rozhodil rukama a pak. Bum!

„To, co udělal Dunans, bylo poslední, co jsem očekával. Byl jsem v šoku, vůbec jsem nečekal, že by se něco takového mohlo stát,“ kroutil hlavou David Pekárek.

A nebyl sám. Takové chování od parťáka nečekal nikdo na pardubické lavičce.

„Že mu dá pěstí, nikdo z nás a podle mě ani na kolínské straně absolutně nečekal. Vypadalo to nevinně. Říkal jsem si, T.J. vstal, nic se nestalo, jedeme dál. Nebyl ani navenek rozčílený. Pak jsem myslel, že mu jde jen něco od plic říct,“ říká pardubický kapitán Kamil Švrdlík.

S všeříkajícím komentářem přispěchala basketbalová legenda Jiří Welsch, který se podílel na přímém přenosu České televize.

„Mám rád, když mě basketbalové akce zvedají ze židlí, ale tohle jsem opravdu nečekal. Dunans se rozhodl situaci řešit způsobem, který bezpochyby na palubovky nepatří,“ má jasno Welsch.

Dunansův direkt vyvolal hromadné zděšení a už už se schylovalo k pořádné mele, která ale nepropukla.

„Klobouk dolů před všemi, kteří dokázali situaci rychle uklidnit. Jsem rád, že nedošlo k hromadné bitce,“ přiznává druhý český hráč v NBA.

Otázkou zůstává, kde se ten vztek v Dunansovi vzal. Vždyť kromě rozhodčích nezpozorovali faul ani televizní komentátoři.

„V tu dobu jsem byl na vzdálenější střídačce, takže jsem to měl přes celé hřiště. Po zápase jsem se podíval na záznam v televizi a myslím si, že se nic tak hrozného nestalo. T.J. ale tvrdil, že ho Pekárek ve cloně trefil úmyslně do obličeje. Prý to cítil jako nevybíravý zákrok. No a on, když má svoji pravdu, tak se za ní bije. Tentokrát bohužel doslova,“ prozrazuje Švrdlík.

Americký hráč verzi pro spoluhráče potvrdil i na svém instagramovém profilu.

„Dal mi loktem do pusy.“

T.J. Dunans je znám tím, že občas vypění. V letošním ročníku už pár technických chyb schytal.

„To ano. Ale pramenily spíše z toho, že mu rozhodčí pořádně nerozuměli. Musel jsem ho několikrát uklidňovat a také se mi ho podařilo párkrát zastavit,“ podotýká Kamil Švrdlík a dodává: Škoda, že jsem nebyl na palubovce, možná bych ho zadržel. I když on udělal tři, čtyři rychlé kroky a už to bylo.“

VYFASOVAL HORNÍ TREST

Po utkání našel odvahu vyjádřit se k incidentu také jeden z tria rozhodčích.

„V přerušené hře došlo k situaci tzv. šarvátky, což je fyzická interakce mezi více hráči na hřišti. Díky tomu, že máme od letošní sezony možnost využít Instant Replay System, tak se jedná o přezkoumatelnou situaci. Rozhodčí nemusí učinit žádné výchozí rozhodnutí a mohou až na základě toho, co zjistí, určit případné tresty,“ vysvětluje Jan Baloun.

„Na videu jsme zaregistrovali, respektive vyhodnotili, že došlo k úderu pěstí hráče T.J. Dunanse, za což mu bylo uděleno vyloučení, respektive diskvalifikující chyba.“

Video ale odhalilo další prohřešek, tentokráte na domácí straně.

„Kolínský hráč Adam Číž opustil lavičku družstva v situaci, kdy byla na hřišti fyzická interakce více hráčů. V tomto případě nám nezbylo, než Číže vyloučit,“ nechá nahlédnout do pravidel Baloun.

Se svými kolegy v tu chvíli případ vyřešili, ale to pro Dunanse nekončil.

„V případě hráče Pardubic budeme podle toho, co jsme viděli na videu, muset požádat o zahájení disciplinárního řízení,“ poznamenal.

Jelikož se třetí čtvrtfinálové utkání v Pardubicích už ve čtvrtek, musela disciplinární komise jednat co nejrychleji. V úterý večer vynesla již zmíněný verdikt.

„Podle sazby disciplinárního řádu Asociace ligových klubů je možné za tento prohřešek udělit trest až na čtyři zápasy. Trest pro hráče Dunanse je v maximální možné výši. S ním je spojen i finanční postih ve výši 7.500 Kč a náhradou nákladů 2.000 Kč. Naopak hráč Číž může do dalšího čtvrtfinále nastoupit. Nevyhne se však finanční pokutě ve výši 3.000 Kč a náhradě nákladů ve výši 2 000 Kč,“ tlumočí rozhodnutí disciplinárky Martin Peterka, marketingový ředitel České basketbalové federace.

Zkratovité jednání Dunanse bude mít ještě do hru na klubové úrovni.

Mezitím se BK JIP Pardubice odhodlal k sympatickému gestu. Za napadení svého hráče se omluvil.

„Náš klub se vymezuje vůči nesportovnímu chování hráče Dunanse. Thomasova reakce byla naprosto nepřijatelná a zcela v rozporu se všemi zásadami fair play, které náš klub vyznává a jichž se chce za všech okolností držet. Za celý incident se omlouváme hráči Davidu Pekárkovi, celému kolínskému klubu i všem basketbalovým příznivcům,“ uvedl pardubický sportovní ředitel Radek Nečas.

Právě Nečas se stal součástí do té doby poslední boxerské vložky na českých palubovkách v lednu 2016). V krajském derby svitavský Špaček inzultoval pardubického protihráče Lukáše Kotase. Svého kolegy se zastal Radek Nečas, který chytil útočníka pod krkem. Zatímco Špaček vyfasoval šest zápasů, tak ochránce spoluhráče „dvojku“. Po odvolání byly tresty oběma sníženy na čtyři respektive jedno utkání. Kotas, který prý celý incident vyprovokoval, dostal také jednozápasovou stopku.

Box na basketbale ale nepřitahují jen Pardubice. Víte, kdo se podílel na řízení památného duelu? Ano, správně – Jan Baloun.

